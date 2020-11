El 70% de la població expressa reticència a vacunar-se

Els equips que han treballat aquests mesos en les vacunes contra el coronavirus han aconseguit desenvolupar en un temps rècord unes vacunes innovadores i que sembla que tindran uns nivells molt elevats d’efectivitat i seguretat. Ara bé, aquest èxit científic depèn encara d’un altre factor: que la gent, efectivament, es vacuni. I això planteja un important repte social. Un dels principals enemics d’una alta immunització de la població és el rebuig social a les vacunes.

En el cas del covid-19 caldrà la cooperació gairebé universal de la població que s’hagi de vacunar per tornar a la normalitat social i sanitària. Paradoxalment, la velocitat i la capacitat d’innovació amb què han treballat els equips científics pot afavorir l’escepticisme i la por a la vacuna. Malauradament, les dades que hem recollit a la Universitat de Barcelona amb el suport de l’Observatori Social de La Caixa ho confirmen. El percentatge de població que declara estar disposada a posar-se la vacuna tan aviat com estigui disponible és, escassament, d’un 30%. Per contra, hi ha un 14% que assegura que no se la posarà i un 56% que diu que s’esperarà un temps. El retard també impedirà que s’aixequin les restriccions.

Per això, més enllà dels percentatges, cal entendre què afavoreix la reticència, de manera que les autoritats sanitàries puguin planificar les polítiques d’informació i d’incentivació adients. Els factors determinants en la disposició a vacunar-se tenen a veure amb la percepció de riscos, tant de la vacuna com de la mateixa malaltia. La probabilitat d’estar disposat a vacunar-se és substancialment més alta entre les persones que expressen por de la pandèmia (+23,5 punts percentuals), les persones més grans de 65 anys (+8,2 punts), les que creuen que tenen una probabilitat elevada de desenvolupar el covid greu (+6 punts) i les que pensen que les mesures actuals són insuficients (+6,6 punts).

La confiança en les institucions també és un factor important. La desconfiança en les autoritats redueix fins a 5,6 punts la disposició a vacunar-se, i la confiança en Pedro Sánchez la pot fer créixer fins a 15 punts. Per contra, el pessimisme sobre l’evolució de la pandèmia està relacionat amb una disposició menor a vacunar-se (-15,8 punts).

Crida molt l’atenció que les dones expressen una predisposició 15 punts més baixa a vacunar-se aviat després de tenir en compte els altres factors. Això podria estar relacionat amb una major aversió al risc per part de les dones o amb el fet que la mortalitat per covid-19 ha sigut fins ara molt més alta entre els homes. Curiosament, no hi ha diferències significatives per nivell d’estudis.

El repte, en tot cas, és molt gran. Generar confiança en la vacuna i en les autoritats sanitàries i alhora evitar que la població perdi la por al virus seran, possiblement, els factors determinants de l’èxit de la campanya de vacunació.