El govern espanyol diu ara que els migrants de l''Aquarius' tindran un permís especial de només un mes

El ministre de Foment, José Luis Ábalos, responsable dels ports espanyols, ha anunciat avui que el vaixell 'Aquarius', de SOS Mediterranee i Metges sense Fronteres, i els dos vaixells militars italians que l'escorten arribaran demà a València, on podran desembarcar els 630 migrants rescatats en diversos naufragis fa vuit dies, després d'una penosa travessia de gairebé 1.500 quilòmetres. Des del moment que ho facin, ha explicat, tindran "una autorització especial d'un mes i a partir de llavors se'ls tractarà d'acord amb la nostra legalitat".

"Per tant, que ningú no es posi nerviós, que això no és un problema d'immigració, sinó d'afrontar una situació en la qual calia decidir entre "salvar unes persones o deixar que es morissin, això és tot", ha assegurat en una intervenció a l'Escola de Formació del PSC al Poblenou.

Tot i això, ahir el govern espanyol afirmava que el permís extraordinari seria de 90 dies. Dijous, el titular d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, va afirmar que la llei permet un tracte específic per a casos com els de l''Aquarius', mentre que ahir la portaveu del Govern, Isabel Celaá, va dir que Espanya "no pot descartar res".

El govern espanyol ja ha reconegut aquesta setmana que no descarta que aquest tracte suposi que alguns siguin empresonats en centres d'internament d'estrangers (CIE) i que la resta s'ubiquin en diversos equipaments d'acollida arreu del territori espanyol.

El ministre ha carregat contra el govern italià per haver tancat els ports a l'embarcació humanitària. "Això no és un problema sobre migració. Hi havia un vaixell a la deriva amb gent que hagués acabat morint. El debat era obrir [els ports] perquè la gent no es morís". "El vaixell era a prop d'un país que va dir que li importava 'un rave' si es morien".

Salvini tanca els ports als vaixells de dues ONG que treballen a la zona de rescat

Mentrestant, el ministre d'Interior d'Itàlia, l'ultradretà Matteo Salvini, ha advertit aquest dissabte que les ONG que rescaten immigrants al Mediterrani central no els podran portar a Itàlia. En una publicació a Facebook ha explicat que les embarcacions humanitàries 'Lifeline' i 'Seefuchs', que són davant de les costes de Líbia, rebran el mateix tracte que l''Aquarius'. En el missatge les acusa, com a la resta d'ONG, d'estar "a l'espera de carregar els éssers humans abandonats pels traficants de persones". No és el primer cop que Salvini i altres polítics italians acusen les ONG de fer de "taxis" per als traficants de persones.

"Que sàpiguen aquests senyors que Itàlia ja no vol ser còmplice del negoci de la immigració clandestina i, per tant, hauran de buscar altres ports (no italians) als quals dirigir-se", ha afirmat en el missatge.

Salvini es vanta també que l''Aquarius' arribarà diumenge al port de València. "Com a ministre i com a pare, poden atacar-me i amenaçar-me tot el que vulguin, però no em rendeixo i ho faig pel bé de tots", diu a la publicació, amb l'etiqueta #tanquem els pors.

Amb el nou govern a Itàlia, dels populistes del Moviment Cinc Estrelles i l'ultradretana Lliga, s'ha impulsat l'estratègia d'impedir que arribin als ports italians les ONG que salven vides en alta mar i només s'acceptaran els immigrants rescatats per la Marina italiana.

MSF recorda que els rescatats fugen d'abusos i tortures

El president de Metges Sense Fronteres a Espanya, David Noguera, ha dit aquest matí des del port de València que "el bloqueig dels ports italians estableix un precedent molt negatiu per al futur de les operacions de rescat i ha instat que se'ls permeti accedir als ports més propers on naufraguen i se'ls ofereixi una atenció adequada que respecti els seus drets. Noguera ha agraït al govern espanyol, la comunitat valenciana i les institucions "que hagin fet un pas endavant i hagin ofert els seus serveis per acollir-los".

El president de l'ONG també ha recordat que els nàufrags "que fugen de situacions de violència han tingut una estada a Líbia especialment dura: nombrosos testimonis parlen d'abusos sexuals, tortura i tota mena de maltractaments".