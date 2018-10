Acord per regularitzar les obres de la Sagrada Família

Després de dos anys de converses, l'Ajuntament de Barcelona i el temple de la Sagrada Família han arribat a un acord sobre la manera de regularitzar les obres, que es fan sense cap llicència municipal. Els contactes van començar després que el govern d'Ada Colau anunciés que volia acabar amb l'anomalia que, des prés de més de 130 anys d'obres, el projecte no tingui llicència i no pagui cap impost de construcció al consistori . E ls detalls de l'acord els donaran a conèixer aquest matí l'alcaldessa de Barcelona i el president delegat de la Fundació Junta Constructora de la Sagrada Família, Esteve Camps.

Camps, de fet, ja va anunciar durant la visita d'obres al temple que es va fer abans de la Mercè que l'acord era imminent. El pla encara ha de resoldre un tema més espinós: el de les expropiacions necessàries per culminar la façana de la Glòria tal com la va projectar Gaudí, que implica una escalinata al carrer Mallorca i obrir un gran vial d'espai lliure . Amb el planejament actual a la mà, aquesta part de l'obra amenaça d'enderrocar uns 400 habitatges (l'afectació màxima podria arribar, però, als 1.000 pisos i locals comercials). El consistori i el temple també hauran de concretar ara com es farà aquesta intervenció.

Fins ara ningú no havia reclamat al temple mai cap llicència, i les obres tiraven endavant basant-se en un permís de l'Ajuntament de Sant Martí de Provençals –quan encara no formava part de Barcelona– a nom d'Antoni Gaudí. Però l'arquebisbat no pagava impostos a l'Ajuntament. "Situem en el camp de la normalitat el fet de parlar d'una situació que fa més de 100 anys que dura i que en algun moment val la pena tractar", apuntaven fonts municipals ara fa dos anys, i asseguraven que el tema es tractaria "sense pressa" i sense posar en dubte la continuïtat de les obres. Els termes de l'entesa es donaran a conèixer aquest matí.