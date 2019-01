Badalona i la Generalitat elaboraran un protocol d'atenció a les víctimes per l'incendi de Sant Roc

L'Ajuntament de Badalona ha anunciat aquest diumenge que les causes de l'incendi que dissabte va calcinar un immoble de deu plantes i que va causar la mort de tres persones al barri de Sant Roc se segueixen investigant, i que fins ara s'han atès 43 persones. El consistori ha confirmat que, en total, la xifra de persones afectades per l'incident és de 64, i que a partir de dilluns a les 9 del matí es posarà en marxa una unitat especial de treball conjunta de Serveis Socials i Protecció Civil al Centre Cívic de Sant Roc.

Conjuntament, l’Ajuntament de Badalona i la Generalitat elaboraran un protocol d’actuació per definir les necessitats de les famílies afectades per l’incendi i fer un treball personalitzat amb cadascuna d’elles. A través de les xarxes socials, el consistori ha confirmat que la Generalitat donarà una solució a les persones desallotjades, que no poden tornar a casa, mentre que l'Ajuntament s'encarregarà del seguiment i de la supervisió de la rehabilitació de l'immoble i dels pisos afectats.

Així ho ha explicat l'alcalde de la ciutat, Álex Pastor, a la sortida de la reunió entre el consistori i l'executiu. Una trobada que arrancava aquest diumenge passades les 12 del migdia a l'edifici de la Casa de la Vila, i que ha comptat amb quatre responsables de les conselleries i amb el delegat del Govern a Barcelona, Juli Fernàndez.

L'objectiu de la reunió ha estat avaluar mesures per atendre els veïns de l'edifici calcinat aquest dissabte al matí a l’avinguda Marquès de Mont-roig, al barri badaloní de Sant Roc. L'incendi, que va declarar-se en un immoble de deu plantes amb dos pisos per planta, va causar la mort de tres persones: una anciana de 92 anys, que vivia a la novena planta, i dues persones que eren a la vuitena planta i que encara no han estat identificades.

L'Hospital de la Vall d'Hebron, que va rebre l a majoria dels setze ferits en l'incendi, ha informat que l'estat de salut d'un dels ferits ha empitjorat, passant de greu a molt greu, mentre que el nadó segueix ingressat a l'UCI pediàtrica estable però amb pronòstic greu. També ha confirmat que tres adults més ingressats en aquest centre es troben "greus i estables" i que l'altre menor que va ser traslladat a aquest hospital ahir en estat lleu, un nen de 4 anys, ja ha rebut l'alta.

També han pogut marxar a casa les quatre persones que ahir van ingressar a l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona i un home que va ser traslladat a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona i que es va precipitar des d'un cinquè pis per fugir de les flames. No va patir, però, cap fractura.

Els responsables de les conselleries de la Generalitat que han participat a la reunió són el secretari d'Afers Socials, Francesc Iglesies; el secretari d'Hàbitat Urbà, Agustí Serra; la directora general de Protecció Civil, Isabel Ferrer, i la directora general de Serveis Socials, Meritxell Benedí, així com el delegat del Govern a Barcelona, Juli Fernàndez. Del consistori, acompanyen Pastor els tres regidors que completen l'equip de govern; el superintendent de la Guàrdia Urbana de Badalona, Conrado Fernández, i el responsable de l'Oficina Local d'Habitatge de Badalona, Christian Carneado.