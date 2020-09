L'Ajuntament de Barcelona vol retirar la medalla a Heribert Barrera per declaracions "xenòfobes"

L'Ajuntament de Barcelona vol retirar la Medalla d'Or de la Ciutat concedida el 2012 a títol pòstum a Heribert Barrera, expresident del Parlament i d'ERC. La proposta l'ha presentat al ple d'aquest divendres Barcelona pel Canvi, que ha acusat el republicà de ser un "gran xenòfob" i ho ha argumentat amb escrits del mateix Barrera en què assegurava, per exemple, que una Rambla amb gent mestissa és pitjor que una Rambla només amb gent blanca o que a Amèrica el quoficient intel·lectual de la població negra és inferior al de la blanca. El govern de comuns i socialistes ha donat suport a la petició, com també han fet PP i Cs, mentre que ERC i Junts per Catalunya s'han oposat a revisar el guardó.

"Hem sentit afirmacions racistes i xenòfobes que no són espontànies i que mai va arribar a corregir", ha assegurat Marc Serra en representació de Barcelona en Comú, mentre que el socialista Jaume Collboni, que ha demanat que la votació es fes de manera nominal, ha defensat la retirada de la medalla però ha demanat acabar amb el "joc infantil" d'anar revisant totes les persones que la tenen per poder-la repensar. En aquesta mateixa línia, Serra ha considerat que la formació de Valls presentava aquesta petició com a revenja de la que es va discutir fa uns mesos –precisament a proposta d'ERC– per retreure a l'ex primer ministre francès el desallotjament de famílies gitanes a París el 2013.

En el seu torn, Valls ha defensat que la idea de presentar la proposta de retirada de medalla és "acabar amb la idea de superioritat moral de l'independentisme" i evidenciar la "deriva en racisme". En nom del PP, Josep Bou, ha donat suport a la revisió però ha remarcat que no vol que l'Ajuntament torni a discutir temes de fa tants anys: "Passem pàgina".

ERC ha tancat files defensant la trajectòria antifranquista de Barrera i s'ha negat a la revisió, cosa que li ha retret el govern municipal. Junts per Catalunya, tot i admetre que les frases que s'han llegit són "desafortunades", tampoc no s'ha sumat al procés de revisió. La votació, que s'ha fet de manera nominal, ha acabat amb 26 vots a favor de revisar la medalla i 15 en contra. Cap regidor no ha votat en contra del que defensava el seu grup.