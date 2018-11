L'Ajuntament de Barcelona activa l'alerta per falta de drenatge

L'Ajuntament de Barcelona ha activat aquesta tarda en fase d'alerta el Pla Municipal per Insuficiència Drenant a la ciutat. Des de les 16 hores, Bombers de Barcelona ha rebut 20 avisos, la majoria per baixos inundats i arbres caiguts a la via pública. A més, Endesa ha informat que al barri de Sant Martí 2622 llars han quedat sense servei d'electricitat.

Manca de llum 💡 a #Barcelona barri de #SantMartí ENDESA informa que hi ha 2622 abonats afectats. previsió restabliment servei sobre les 21h #ProteccioCivil — Protecció civil (@emergenciescat) 15 de novembre de 2018

Al llarg del dia, els aiguats també han alterat el funcionament del metro a Barcelona. Fins a les nou del matí, els trens no s'aturaven a l'estació de Vallcarca de la L3 en direcció a Zona Universitària. A primera hora del matí no hi havia servei entre les parades Passeig de Gràcia i Vall d'Hebron. Ara ja s'ha restablert la circulació a tota la línia, tot i que l'interval entre trens és superior a l'habitual.

Als Ferrocarrils de la Generalitat, una avaria a l'estació de Gràcia ha fet aquest matí que els trens circulessin fora del seu horari a la línia Barcelona-Vallès. Ha calgut suprimir el tren de la L6 de les 7.51 i el de la S5 de les 7.58.