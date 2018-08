L'Ajuntament de Barcelona condemna les agressions de manters a un turista

La segona tinent d'alcalde de Barcelona, Laia Ortiz, ha posat fi aquest matí al silenci de l'Ajuntament sobre l'agressió d'un grup de manters a un turista nord-americà dimecres al vespre. "Condemnem allò que hem pogut veure, que, més enllà que siguin uns fets aïllats o puntuals, són inacceptables a la ciutat de Barcelona. Per tant, condemnem de manera ferma aquelles imatges i aquella mostra de violència a la ciutat".

Al vídeo publicat per un testimoni a les xarxes s'hi veu com quatre manters agredeixen un home amb puntades i cops de puny i com un cinquè agressor li dona cops amb la sivella d'un dels cinturons que venen. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va fer públic que l'home va ser donat d'alta després de ser atès amb un trau al cap, i fonts pròximes al cas van assegurar que l'agredit no va voler denunciar. El Sindicat Popular de Venedors Ambulants, per la seva banda, va afirmar a l'ARA que va ser el turista qui va "propinar una puntada de peu a un dels manter i que aquests hi van respondre".

La regidora de Drets Socials va explicar que s'havia posat en contacte amb els serveis sanitaris per preocupar-se per l'estat de salut de l'agredit, i va afirmar que seguirien "atentament" les investigacions i evolucions del cas. Sobre les acusacions que qualifiquen el consistori de permissiu amb els manters, Ortiz va defensar la gestió dient que ha treballat "intensament" davant la problemàtica de la venda ambulant. Va recordar que els reforços policials són una de les recomanacions del Síndic de Greuges per abordar la problemàtica i que el consistori va incorporar 100 nous agents de la Guàrdia Urbana el passat mes de juliol, que "la majoria han anat a Ciutat Vella" i que en part ajuden a "reforçar operatius policials que sabem que als mesos d'estiu tenen una activitat més intensa".

A més a més, va afirmar que és un problema "no només de Barcelona, sinó de tota la costa catalana i espanyola", i que "si no arriba mercaderia irregular als ports, no hi ha venda". Per tant, va demanar la col·laboració d'Interior en el reforç policial i per potenciar la investigació d'aquestes arribades de productes. Visiblement molesta davant l'afirmació d'una periodista que deia que els manters continuen venent "amb impunitat", Ortiz va respondre recordant que l'any 2017 es va tancar amb 70.000 sancions a venedors ambulants, però que s'ha d'actuar "amb proporcionalitat".

La perspectiva social de la venda ambulant també s'ha de tenir en compte, segons Ortiz, ja que "és una qüestió de 'modus vivendi' de persones que tenen molts itineraris barrats perquè no tenen capacitat de regularitzar la seva situació i optar a un lloc de treball al mercat regulat". A més, ha recordat que Barcelona ha sigut "pionera" en la creació de 130 plans d'ocupació per a immigrants en una situació similar a la dels manter.

El Gremi de restauració també ha condemnat l'agressió i fins i tot ha demanat que "l'alcadessa interrompi les seves vacances per convocar d'urgència el consell de seguretat", mentre que la Fundació Barcelona Comerç va fer públicar ahir la seva "rotunda condemna" a l'agressió i va exigir "una solució contundent i definitiva a la situació d'ocupació il·legal i continuada d'espais públics per a la venda de productes falsificats i de dubtós origen".