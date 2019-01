L'Ajuntament de Cadis ofereix una cessió temporal als sensesostre que ocupen un local de la seva propietat

L'Ajuntament de Cadis ha ofert una "cessió temporal sense ànim de lucre" als sensesostre que ocupen Casa Cadis, un local abandonat des de fa més de deu anys. L'activista que lidera l'ocupació, Lagarder, i l'advocat que els representa asseguren que el consistori gadità havia demanat que abandonessin el local i havien amenaçat de denunciar. L'advocat, Bernat Barceló, assegura també que l'Ajuntament no s'ha posat en contacte amb ells.

Entre els ocupants del local, tal com va avançar el diari ARA, hi ha una família ucraïnesa amb dos menors d'edat desatesa pels serveis socials que hi viu des de fa més de vint dies.

La ciutat andalusa nega que volgués desnonar els ocupants. La portaveu de l'equip de govern i regidora d'Afers Socials, Ana Fernández, ha assegurat aquest dimarts que "no s'ha executat ni s'ha donat cap ordre de desallotjament", informa EFE, i ha afirmat que són els veïns els que han denunciat els ocupants.

"Ens va arribar un requeriment dels Mossos que vam atendre, ja que si no atenem aquesta denúncia vetllant pel patrimoni de la ciutat estaríem prevaricant", ha afegit.

El consistori comparteix amb una entitat financera privada la propietat de l'immoble, que, segons el consistori actual, havia estat abandonat "sense cap interès per part de l'anterior equip de govern del PP de trobar una solució".

540x306 L'Ajuntament de Cadis ofereix una cessió temporal als sense sostre que ocupen un local de la seva propietat / PERE VIRGILI L'Ajuntament de Cadis ofereix una cessió temporal als sense sostre que ocupen un local de la seva propietat / PERE VIRGILI

L'edifici està en procés de venda. "Donada la situació econòmica en la qual està, l'Ajuntament de Cadis no es pot permetre que la ciutat deixi d'ingressar la quantitat que suposa un local d'aquestes característiques", ha afegit la regidora. "Ni es té ni s'ha tingut en cap moment la intenció de desnonar les persones sense llar de Barcelona. Això és totalment incert", ha afegit.