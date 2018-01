Barcelona vol millorar la prevenció dels abusos sexuals i maltractaments a menors

L'Ajuntament de Barcelona crea la primera Taula interinstitucional per a la prevenció i l'atenció d'abusos sexuals i maltractament infantil. Hi participen diferents àrees de l'Ajuntament, la Generalitat de Catalunya i entitats que treballen en el sector de la infància. La Taula té l'objectiu de millorar la coordinació entre les polítiques de prevenció, especialment als equipament municipals i donar millor resposta davant dels futurs casos que es presentin.

El Comissionat d'Educació, Infància i Joventut, Miquel Àngel Essomba assegura que volen crear equipaments més segurs des de la perspectiva dels drets dels menors: "És important empoderar als infants perquè sentin que quan hi ha un presumpte abús puguin parlar-ne obertament i denunciar-ho. També volem formar als profesionals en els protocols necessaris que requereixen aquest tipus d'actuacions".

La voluntat és que els equipaments municipals siguin "una zona de tolerància zero davant dels abusos", segons Essomba. La Taula tindrà la funció de compartir iniciatives, impulsar nous projectes conjunts i treballar per detectar més fàcilment necessitats socials. Treballaran perquè les polítiques per la prevenció d'abús sexual i el maltractament infantil es facin de manera més cohesionada i incrementin la seva eficàcia.

Essomba assegura que, a vegades, la coordinació no és prou efectiva: "La coordinació dels professionals no es dona com caldria i aquesta Taula pretén cobrir aquest buit. La coordinació és un element essencial perquè a vegades conèixer-nos no suma sinó que multiplica". En la formació de la Taula també hi haurà algunes entitats que vetllen per els infants, com l'Institut de la Infància i l'Adolecència, els Mossos d'Esquadra o la Fundació Vicki Bernadet, entre d'altres.

La Taula Interinstitutocional es reunirà mínim una vegada a l'any i crearà grups de treball per donar una resposta més ràpida i coordinada quan calgui.

La Taula es constitueix dins del marc del Programa de prevenció de l'abús sexual i els maltractaments infantils als equips municipals i té l'objectiu de garantir que aquests equipaments siguin el més segurs possibles per els nens i nenes.

Al voltant d'un 23% de les dones i fins a un 15% dels homes en algun moment de la seva vida ha patit algun tipus d'abús o maltractament, segons les dades de la Fundació Vicki Bernadet.