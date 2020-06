L'Ajuntament compra vuit cases de Sant Andreu per evitar l'expulsió dels veïns

Els veïns del carrer Pons i Gallarza, al barri barceloní de Sant Andreu, esquivaran finalment l'amenaça d'expulsió perquè l'Ajuntament de Barcelona ha decidit comprar les cases situades entre els números 105 i 117. Aquests immobles havien estat comprats per un nou propietari, l'empresa Vermonta SL, i mig centenar d'inquilins s'havien arribat a tancar a la seu del districte de Sant Andreu per forçar el consistori a intermediar-hi, assegurant que s'enfrontaven a "l'especulació immobiliària" i que l'empresa no els renovava els contractes perquè volia enderrocar les cases de més de cent cinquanta anys per construir-ne de noves.

Les vuit cases, on viuen set famílies i una es fa servir com a local, han costat al consistori 745.000 euros i s'afegeixen al patrimoni adquirit per l'Ajuntament per ampliar el parc públic de lloguer, un total de 757 habitatges, distribuïts en 23 blocs sencers i 335 habitatges per tota la ciutat.

L'Ajuntament hi implantarà un model "de masoveria urbana mixta", mitjançant el qual els llogaters executaran les obres a l'interior de les cases i veuran reduït el lloguer a una renda mínima. Després pagaran un lloguer a preu assequible. La regidora d'Habitatge, Lucía Martín, ha demanat que aquest model es reprodueixi també en l'àmbit privat perquè "els llogaters no hagin de dedicar gairebé tot el sou a pagar els lloguers".

La regidora ha celebrat l'adquisició i ha afirmat que l'objectiu és "garantir l'estabilitat de les veïnes" i "aturar processos especulatius", però des del Sindicat d'Habitatge de Sant Andreu l'Enric ha volgut destacar que "són les veïnes les que han aconseguit que això sigui així" amb la pressió. Ha reconegut que suposava "una alegria", però alhora ha dit que era "un pedaç petit dins una ferida immensa".