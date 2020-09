El Parc Natural de l'Alt Pirineu regularà l'accés a la Pica d'Estats per evitar la massificació

Després que aquest cap de setmana de tres dies s'hagin repetit les cues per fer-se la foto a la creu del cim de la Pica d'Esats i que hi hagi tornat a haver una freqüència "massa alta" de visitants en espais protegits com la tartera del port de Sotllo –hàbitat de la sargantana pallaresa–, el Parc Natural de l'Alt Pirineu ha anunciat que la situació els porta a establir un sistema de regulació d'accés a la zona. La manera com es controlarà el trànsit de visitants encara no està definida i s'està treballant conjuntament amb l'EMD d'Àreu, que és l'ens local propietari dels terrenys i els accessos, i amb l'Ajuntament d'Alins, segons han detallat des del Parc.

Aquest pont de 3 dies ha suposat una nova jornada de massificació d'excursionistes a la #PicadEstats, amb una llarga cua per fer-se la foto 📷⛰️ a la creu del cim.. pic.twitter.com/IqbQYanVTr — Parc Natural de l'Alt Pirineu (@pnaltpirineu) September 13, 2020

En un fil de Twitter, lamenten que l'excessiva afluència de persones a la Pica d'Estats també ha provocat que es facin "activitats no permeses" com banyar-se als estanys alpins. Avisen, en aquest sentit, que les cremes solars i els repel·lents de mosquits són tòxics per als amfibis que viuen en aquests estanys. Per tots aquests motius, des del Parc anuncien que s'establirà el sistema de regulació d'accés.

A mitjans d'agost, de fet, ja havien llançat un missatge d'alerta pel desbordament de l'aparcament de la Molinassa, un dels més utilitzats per accedir a peu a la Pica d'Estats. El Parc feia llavors una crida a tothom que volgués pujar a la Pica d'Estats a agrupar-se per fer servir menys vehicles. La intensitat de visitants s'ha mantingut durant el mes de setembre, com es pot veure a les imatges publicades pel Parc a les xarxes socials, i per això ara anuncien que buscaran maneres per regualr-la.