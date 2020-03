Áltima posposarà els funerals de morts per coronavirus

"El problema no és el mort, són els familiars que es puguin contagiar", expliquen fonts d'Áltima per justificar la seva decisió: posposaran els funerals dels morts per coronavirus almenys catorze dies, mentre durin les quarantenes dels familiars dels difunts, segons ha pogut saber el diari ARA. Fins ara, s'han registrat 28 morts a l'estat per coronavirus i tres a Catalunya. Tots eren persones d'avançada edat.

La patronal catalana, Asfuncat, es planteja estendre la mesura que ja ha pres Áltima i recomanar que les 44 empreses que en formen part posposin els funerals de les persones que hagin mort per coronavirus. Les empreses i la patronal es comuniquen diàriament per correu i tenen reunions presencials setmanals per decidir com actuar no només en el cas dels difunts per coronavirus, sinó també en el de treballadors contagiats. Estan elaborant un protocol propi amb mesures i recomanacions addicionals a les del departament de Salut i el ministeri de Sanitat, que segueixen tot adaptant-se als canvis constants de protocol i mesures.

El difunt, en el cas d'Áltima, serà enterrat o incinerat abans de la cerimònia, que es farà ja amb les cendres o el cadàver enterrat. "Ja passa de vegades que es posposa una cerimònia per altres motius", expliquen fonts d'Áltima.

El sector funerari, per les seves característiques, ha de tenir una cura especial amb el virus, ja que a les cerimònies hi assisteixen familiars que han tingut contacte amb el malalt en els dies previs. El focus més gran de contagi a Espanya fins ara, de fet, va ser un funeral a Vitòria, que va precipitar el contagi de 60 persones i una quarantena forçosa a desenes de persones al municipi riojà d'Haro, on la Guàrdia Civil controlava amb vestit especial que es complís, sota amenaces de multes de fins a 600.000 euros pels que no ho fessin.

El protocol propi de la patronal aniria més enllà del procediment per al maneig de cadàvers del ministeri de Sanitat. En el document tècnic, de deu pàgines, s'explica que el comiat de familiars i amics amb el cadàver s'ha de fer sense contacte físic amb el cadàver ni amb superfícies o coses del seu entorn que puguin estar contaminades. A més, s'ha de fer amb màscara, guants i bata.

Les persones que traslladin el cadàver també han d'estar equipades amb el mateix equipament que els serveis sanitaris que tracten amb pacients.

El ministeri recomana "en general" no realitzar autòpsia als cadàvers de persones mortes pel Covid-19, tret de casos excepcionals. En aquests casos, l'equipament de protecció individual inclou botes, doble guant i màscares certificades.

Pel que fa l'enterrament o incineració, el ministeri estableix que es poden celebrar, un o altra, "en les condicions habituals" i les cendres "poden ser objecte de manipulació sense que suposi massa risc".