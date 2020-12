Arriben a l'Estat les més de 350.000 dosis pendents de la vacuna de Pfizer

Pfizer Espanya ha ajornat fins a aquest dimarts el lliurament de les vacunes contra el covid-19 compromeses a Espanya i set països europeus més per "un problema en el procés de càrrega i enviament" des de la fàbrica belga de Puurs. Les més de 350.000 dosis que s'esperaven ahir han arribat, finalment, aquest dimarts a cinc aeroports estatals per iniciar la "vacunació massiva", després que aquest diumenge s'administressin les primeres dosis, segons ha informat el ministeri de Sanitat. Les vacunes han arribat als aeroports de Madrid, Barcelona, Vitòria, València i Sevilla.

En el cas de Catalunya, el Banc de Sang i Teixits ha rebut les noves dosis a les vuit del matí i ja s'estan preparant per repartir arreu del territori. Fonts del departament de Salut apunten, però, que avui majoritàriament no es vacunarà i que només s'administraran dosis de les vacunes que no es van fer servir diumenge. La vacunació contra la covid-19 no es es reprendrà fins dimecres

Tot i que la previsió inicial amb què treballava el Govern era que les noves dosis de la vacuna arribessin a Catalunya cap al migdia i, finalment, ho han fet a primera hora del matí, la complexitat logística fa impossible que aquest dimarts es pugui reprendre la campanya de vacunació.

Vacunar Europa, una missió difícil

Fonts de la companyia han explicat a l'ARA que "a causa d'una incidència logística menor" s'han hagut de "reprogramar un nombre mínim" d'enviaments. També asseguren que "no hi ha hagut cap incidència relacionada amb la fabricació de la vacuna". De fet, el ministre de Sanitat insisteix que no els consta "cap efecte advers de la vacuna que s'ha administrat" i que la la logística funcionarà amb "normalitat".