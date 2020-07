L'Audiència Nacional confirma que no jutjarà per assassinat el 17-A

L'Audiència Nacional ha acordat obrir judici oral als tres acusats pels atemptats del 17-A. La sala que els jutjarà -la secció tercera penal- confirma que no se'ls processarà per assassinat pels atacs de Barcelona i Cambrils, com havien demanat diverses acusacions particulars i populars, i dona més opcions en l'explosió d'Alcanar. El magistrat que havia portat la instrucció els va enviar a judici per terrorisme i no per assassinat, i el tribunal que farà el judici descarta ampliar la imputació. Per tant, els tres s'enfronten als delictes d'organització terrorista, fabricació i tinença d'explosius i conspiració o intent d'estralls, tot i que la sala que els jutjarà planteja que també se'ls pugui atribuir els delictes d'estralls terroristes i intent d'assassinat o lesions per l'explosió d'Alcanar.

Els acusats, tots ells en presó preventiva, són Mohamed Houli Chemlal, l'únic supervivent de l'explosió de la casa d'Alcanar; Driss Oukabir, que va llogar alguna de les furgonetes, i Said Ben Iazza, que va deixar la seva documentació per comprar explosius. Segons el tribunal, durant la instrucció s'ha vist l'existència "d'un grup organitzat de caràcter terrorista des de la seva formació fins al 21 d'agost del 2017", quan mor Younes Abouyaaqoub -el conductor de la furgoneta de la Rambla de Barcelona. Tot i això, la sala que els jutjarà recorda que s'ha rebutjat atribuir als tres processats la seva participació directa en els atemptats, perquè cap d'ells va ser als atacs de Barcelona i Cambrils que van provocar setze assassinats i 140 ferits.

Els jutges del tribunal defensen que tenen la funció de sentenciar i que havien de resoldre si obrien judici oral o arxivaven el cas. Amb aquest argument, consideren que "no poden intervenir" sobre els recursos contra les decisions del magistrat instructor en el processament dels acusats perquè estarien valorant els indicis, cosa que "faria perdre la necessària imparcialitat". Malgrat tot, la sala de l'Audiència Nacional contempla que els acusats es puguin enfrontar per l'explosió al xalet d'Alcanar, el lloc que la cèl·lula va establir com a base operativa i on fabricava els explosius, als delictes d'estralls terroristes i intent d'assassinat o lesions pels efectes que va causar.