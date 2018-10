L’Audiència de Tarragona condemna a 24 anys de presó l’assassí de la seva dona a la Pobla de Mafumet

L’Audiència de Tarragona ha condemnat a 24 anys de presó Francisco Javier Mora, l’assassí confés de la seva dona a la Pobla de Mafumet (Tarragonès). La setmana passada el jurat popular el va declarar culpable d’haver clavat una vintena de ganivetades a la víctima el desembre del 2016. La sentència estableix que el condemnat no es podrà acostar als familiars de la dona durant un període de 25 anys i que els haurà d’indemnitzar amb 280.000 euros. Mora es tornarà a asseure aquest dijous al banc dels acusats per haver agredit sexualment la filla de la víctima –que era menor d’edat– després de cometre el crim. Al juliol ja va ser condemnat a 19 anys i tres mesos de presó per una violació del 2003.

Dimecres passat, el jurat va concloure que la víctima no va tenir possibilitat de defensar-se i que la vintena de ganivetades que li va propinar el seu marit van ocasionar-li un patiment innecessari. En el seu veredicte, el tribunal va assenyalar que, atenent als informes forenses, l’home havia consumit cocaïna però no havia pres alcohol, tal com havia sostingut en la seva declaració a l’Audiència de Tarragona.



Francisco Javier Mora va afirmar que el dia del crim havia consumit una gran quantitat d’alcohol i cocaïna. Molt emocionat, l’home va justificar que els estupefaents van produir-li “paranoia” i una sensació “molt estranya”, i va dir que no recordava res més. El processat va admetre que possiblement havia discutit amb la dona perquè volia més droga i diners.



El jurat popular va considerar provat que la nit del 17 de desembre del 2016 l’home va accedir al petit lavabo on hi havia la seva dona, s’hi va aproximar per l’esquena i li va propinar diversos cops i una vintena de ganivetades que van produir-li la mort. Els nou membres del tribunal van recordar que la filla de la víctima va veure el seu padrastre amb una actitud normal quan va tornar a casa. Així mateix, van apuntar que en la seva declaració els Mossos d’Esquadra de la comissaria de Campclar van explicar que l’home hi va acudir per confessar que havia degollat la dona i que no presentava símptomes de trobar-se sota els efectes de l’alcohol o les drogues.



Malgrat que durant el judici va quedar demostrat que l’home va consumir droga abans dels fets i que patia un trastorn de dependència a la cocaïna, el jurat va mantenir que Mora no tenia afectades les seves capacitats volitives i cognitives, tal com van manifestar diversos perits durant la vista oral.



La fiscalia va mantenir la petició de 23 anys de presó per un delicte d’assassinat amb traïdoria i acarnissament, mentre les acusacions particulars van elevar la seva petició fins als 25 anys de presó. Per la seva banda, la defensa va sol·licitar que es tingués en compte l’atenuant de confessió per reduir-li la pena.



El jutge treu rellevància a la confessió

En la sentència, però, el magistrat de la secció segona de l’Audiència de Tarragona considera que no s’ha de compensar l’atenuant de confessió amb l’agreujant de parentiu. El jutge argumenta que, si bé l’home va confessar els fets a comissaria, “és evident que aquests fets anaven a ser descoberts immediatament, atès que els familiars de la víctima ja l’estaven buscant”.



El magistrat subratlla que l’home va mentir a la filla de la víctima i li va dir que la seva mare se n’havia anat a l’hospital perquè la dona que cuidava havia caigut. El jutge també exposa que el processat va fer una declaració “de memòria selectiva” que no va aportar “res” sobre com es va produir la mort i que, en canvi, “es va centrar en justificar l’aplicació d’una circumstància atenuant per drogoaddicció”.



La sentència conclou que l’atenuant de confessió és “de molt baixa qualitat”, mentre que l’agreujant de parentiu va ser “un factor fonamental” en l’assassinat. Així, el magistrat recorda que la parella havia anat a dinar fora i de compres abans del crim. “Què podia portar-la a pensar que seria assassinada pel seu marit? En absolut, no ho podia pensar. La confiança era màxima”, reflexiona. El jutge subratlla que els familiars van dir que la parella mantenia una “bona relació” i conclou que Carmen Ginés, de 44 anys, “no podia suposar el dramàtic final que l’esperava”.



El tribunal assenyala que, durant el judici, l’home no va exterioritzar sentiments de culpa i va mantenir una actitud “tranquil·la i freda”, per la qual cosa no se’n pot desprendre “una mostra real de penediment”. El jutge opina que, tot i demostrar sentiment mitjançant “algun sanglot o paraules entretallades”, això respondria “a una aposta d’obtenir un resultat més favorable en el judici” i no “a una demostració real de quelcom sentit”.



El magistrat justifica així la imposició d’una pena de 24 anys de presó per assassinat i subratlla que l’home va sorprendre la víctima al seu domicili, que s’hi va acarnissar i que, finalment, la va degollar. “Va ser una mort brutal, precedida per múltiples ganivetades i cops en tot el cos”, exposa.



En matèria de responsabilitat civil, Mora haurà d’indemnitzar els familiars de Carmen Ginés amb 280.000 euros. En concret, haurà de pagar 120.000 euros a la filla de la víctima; 50.000 euros a cadascun dels progenitors de la víctima i 30.000 euros a cadascuna de les dues germanes de la dona. A més, no podrà comunicar-se amb ells ni apropar-s’hi a menys de 1.000 metres durant un període de 25 anys. El jutge dona deu dies a les parts perquè, si ho consideren oportú, presentin recurs d’apel·lació contra la sentència davant el TSJC.