Fer-se una PCR amb automostra pas a pas

Aquest dilluns comença un cribatge massiu a tots els centres educatius perquè tots els professionals que hi treballen puguin fer-se, si ho volen, una prova PCR. Els departaments de Salut i Educació faran arribar 170.000 automostres als centres educatius de totes les etapes i totes les titularitats perquè el personal docent, personal d’administració i servei (PAS), personal d’atenció educativa (PAE), monitors de menjador i el servei de neteja que ho vulgui es faci la prova, amb l'objectiu de trobar casos positius asimptomàtics i aturar les cadenes de transmissió del virus.

Els centres aniran rebent els pròxims dies el material necessari per a la presa de mostres, però no hi anirà cap personal sanitari, sinó que cadascú es prendrà la seva mostra en el dia concret que s'hagi establert. Salut les recollirà i les portarà als laboratoris de referència perquè s'analitzin. Es comunicaran els resultats personalment a tots els professionals que hagin participat en el procés. Els resultats negatius es comunicaran per SMS i els resultats positius per SMS i mitjançant una trucada telefònica per explicar com actuar en cada cas, perquè totes les persones amb un resultat positiu hauran d’iniciar el pertinent període d’aïllament de deu dies. Es valorarà individualment si caldrà fer confinament d’algun dels grups de convivència estable.

El procediment per a l'automostra consta dels passos següents:

Primer, busqueu un espai ventilat on es puguin mantenir les distàncies de seguretat pertinents.

Comproveu que les dades del paper són correctes.

Renteu-vos les mans amb gel hidroalcohòlic.

Enganxeu l'etiqueta que hi ha al paper al tub vertical on es col·locarà la mostra.

Abaixeu-vos la mascareta.

Introduïu l'escovilló uns 2 centímetres per cada fossa i gireu el palet durant cinc segons a cada fossa.

Introduïu l'escovilló al tub i trenqueu-ne la part superior per la ranura.

Tanqueu el tub.

Col·loqueu el tub dins la bossa de plàstic, tanqueu-la i guardeu-la dins la capsa amb la resta de mostres.

Netegeu-ho tot i renteu-vos les mans un altre cop.

El procediment de les automostres s'ampliarà arreu del país aviat i a través de les farmàcies. Les farmàcies del districte barceloní de les Corts seran les primeres a oferir i recollir les automostres de PCR per detectar casos asimptomàtics de covid, tot i que en aquest cas la mostra no consistirà en un frotis nasal, sinó que serà de saliva. Aquest tipus de cribatge massiu dirigit, que és totalment gratuït i voluntari i s'adreça a les persones d'entre 30 i 59 anys, funcionarà d'una manera molt similar a la del diagnòstic precoç del càncer de còlon. Els establiments proporcionaran els materials a la població per extreure's la mostra a casa i posteriorment enviaran les mostres recollides als laboratoris per ser analitzades.

Un cop la població rebi la convocatòria i decideixi participar-hi, podrà dirigir-se a qualsevol de les farmàcies que participin en el programa pilot per recollir el kit d'automostra de saliva. El farmacèutic, que haurà fet una formació específica, donarà les instruccions necessàries a l'usuari perquè pugui prendre's la mostra correctament a casa seva. El material s'haurà de retornar a la farmàcia on s'haurà recollit abans de les 12 hores del migdia de l'endemà.