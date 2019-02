Badalona deixa sense sala de reunions una plataforma que atén veïns en risc de desnonament

"Des de l'incendi del mes de gener a l'avinguda Marquès de Mont-roig, els polítics han comprat el discurs indiscriminat contra qualsevol tipus d'ocupació i contra les persones que hi recorren perquè no tenen cap més remei", resumeix Carles Sagués, secretari de la plataforma ciutadana Sant Roc - Som Badalona, una entitat d'aquest barri badaloní que ofereix suport a les famílies que es troben en ple procés de negociació per evitar ser desnonades.

L'entitat no va poder celebrar dilluns passat la seva reunió setmanal i va haver d'atendre la desena de veïns que s'hi adrecen per obtenir assessorament "improvisant una taula i unes cadires" al carrer perquè, diuen, l'Ajuntament de Badalona els va negar l'accés a la sala municipal que fan servir habitualment. Un espai que forma part del Centre Cívic Sant Roc i que és, en realitat, un despatx del Consorci Badalona Sud.

El consistori badaloní, encapçalat pel socialista Àlex Pastor, defensa que a principis de febrer ja va notificar a l'entitat que no podien celebrar les reunions al Centre Cívic perquè l'associació no persegueix un objectiu "cultural, cívic, social o d'oci", i que el fet que disposin de dades personals dels veïns i que les emmagatzemin a l'espai podria "infringir la llei de protecció de dades".

Una versió que els membres de la plataforma diuen que no entenen: Sagués defensa que no només donen suport a persones en risc de desnonament, sinó que l'entitat també fomenta la convivència i la cohesió del barri a través de l'organització d'activitats. A més, subratlla que els seus documents estan guardats amb diligència.

"L'Ajuntament no va contactar amb nosaltres per plantejar-nos cap problema ni per proposar-nos cap canvi. Si els documents dels armariets són problemàtics, ens ho podien haver comentat, però ens han prohibit l'ús de la sala perquè diuen que monopolitzem l'espai i que sembla la nostra seu en comptes d'un centre cívic", reivindica Sagués. I afegeix que l'associació fa servir la sala només unes hores a la setmana, com fan altres entitats del barri, de dansa o culturals.

Retrets d'interès partidista

"El nostre objectiu és que l'entitat pugui donar servei a la ciutadania, però que ho faci sense col·lapsar el Centre Cívic i garantint la protecció de dades personals", explica Teresa González, primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Badalona. En aquest sentit, el consistori assegura que aquesta decisió es fonamenta en la normativa d'ús dels centres cívics. González admet que hi ha tres dates sobre la taula perquè els membres de l'entitat i l'Ajuntament puguin reunir-se aquesta setmana per trobar una opció viable.

"Totes les entitats del barri han de poder fer ús del Centre Cívic de manera puntual. El que no pot ser és que, per posar un exemple, es produïssin aldarulls per l'incendi de Sant Roc i no poguéssim entrar al despatx perquè la plataforma en feia ús a porta tancada", ha retret González. "No podem donar un ús preferent de l'espai a una associació en concret", conclou. Fins ara, Sant Roc - Som Badalona no ha convocat cap mobilització a l'espera d'aquesta reunió. Si dilluns que ve no poden atendre els veïns al centre, "s'estudiaran opcions", assenyala el secretari de la plataforma ciutadana, Carles Sagués.

L'Associació de Veïns de Sant Roc s'ha posicionat públicament a favor d'aquest "veto municipal", que impossibilita a la plataforma reunir-se a les dependències del Centre Cívic de Sant Roc. "Hi ha uns interessos partidistes, darrere d'aquesta plataforma, i no és tolerable que des de les administracions es defensi l'ocupació", explica a aquest diari Enrique Lara, secretari de l'associació veïnal de Sant Roc, que apunta directament a Guanyem Badalona en Comú, el partit que encapçalava l'executiu fins al juny passat.

De fet, Lara refusa que el centre del debat hagi de ser si s'ofereix o no un local a la plataforma, "perquè moltes altres entitats tampoc no en tenen", i que, a més, en el cas de Sant Roc - Som Badalona, fins a quatre associacions, com ara l'Ateneu Sant Roc o CCOO, els han ofert els seus espais per celebrar les trobades. "Sant Roc - Som Badalona defensa la cultura de l'ocupació, però no pensa en els veïns pobres que no poden fer front a les despeses o que no poden accedir a un habitatge perquè uns altres s'hi han colat. Creiem que s'ha de defensar la cohesió social i els interessos de tots els veïns, no només d'un sector petit", diu Lara.