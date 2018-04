El Banc dels Aliments titlla d'"escàndol lamentable" l'incident dels Caputxins de Sarrià

"És un fet puntual de gestió que s'ha tergiversat i ens ha fet molt mal, perquè aquesta entitat funciona a través de la gent". Així s'ha referit el director del Banc dels Aliments de Barcelona, Lluís Fatjó-Vilas, a la polèmica que dimecres va esquitxar la fundació per la suspensió de donació d'aliments als Caputxins de Sarrià. En la presentació de la memòria d'activitat de l'any 2017, la direcció del Banc dels Aliments ha reiterat que no hi havia cap raó política al darrere, sinó organitzativa, i ha titllat l'incident d'"escàndol lamentable". "S'han produït baixes i, tot i que és un nombre molt reduït, segueix sent una pèrdua de suport", ha lamentat Fatjó-Vilas. "Esperem que rectifiquin, perquè 120.000 persones depenen de nosaltres", ha afegit.

El Banc dels Aliments ha defensat el model de repartiment que tenen consensuat amb les institucions públiques i els serveis socials perquè és pioner i exemplar per a tot Espanya. "És responsabilitat dels serveis socials analitzar i avaluar les necessitats de les persones vulnerables, ja que aquests productes no s'han de repartir a qualsevol", ha assegurat el director de la fundació. En resposta a la queixa dels Caputxins sobre l'excés de burocràcia per poder distribuir els productes, de la qual deien que perjudicava les famílies que necessiten aliments, Fatjó-Vilas ha manifestat que prefereixen aquest procediment feixuc però garantista que un "descontrol que generi injustícies i picaresques": "Les donacions han d'arribar al destí adequat", ha apuntat. Ara bé, el Banc dels Aliments confia que els Caputxins es regularitzin en un període de dos mesos i, per aquest motiu, han restablert l'entrega a l'entitat religiosa. "En aquest temps, tot s'haurà oblidat i quedarà en una mera discrepància", ha conclòs Lluís Fatjó-Vilas.

Pobresa crònica

La memòria ha constatat que l'any 2017 el Banc dels Aliments va tancar l'activitat amb més de 17 tones d'aliments, distribuïts a 332 entitats per ajudar 125.372 persones. Encara que el nombre de receptors ha baixat gairebé un 20% respecte als últims quatre anys, el Banc dels Aliments estima que la situació personal dels ciutadans no correspon a la recuperació econòmica. Lluís Fatjó-Vilas considera que s'està produint una cronificació de la pobresa i que l'entitat barcelonina només pot cobrir el 27% de la dieta de persones amb necessitats bàsiques. El director assegura també que els col·lectius que més demanden aquest ajut són persones en situació laboral precària, fruit de la crisi econòmica, i gent gran. "Les 17 tones repartides són insuficients", explica Fatjó-Vilas. La meitat dels productes provenen de la lluita contra el malbaratament, és a dir, d'excedents agrícoles i de grans superfícies, així com palets de consum preferent. L'aprofitament dels productes frescos es fa mitjançant la congelació o la transformació en productes envasats, com per exemple fent sucs de fruita.

El Banc, però, ha expressat la necessitat d'adquirir un local nou, on poder gestionar els productes donats per mantenir la qualitat. "El nostre magatzem ha quedat petit per al nombre de quilos que rebem, estem sobrepassats", insisteix Fatjó-Vilas. I ha afegit: "Per això estem intentant trobar una solució amb l'Ajuntament i el Consorci de la Zona Franca i, tot i que la resposta és positiva, cal agilitzar-ho per sobre de qüestions polítiques. És una urgència social".