Barcelona i Esplugues, a cop de pedal

L'àrea metropolitana de Barcelona ha fet un pas més per convertir la bicicleta en la seva aliada en la lluita contra la contaminació de l'aire. Des d'avui, 890 metres de carril bici uneixen la capital catalana amb Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una connexió que s'ha fet desitjar: la inauguració arriba amb més de dos anys de retard respecte les primeres previsions, que fixaven l'estrena a finals del 2015. L'alcaldessa espluguina, Pilar Díaz, va més enllà i assegura que fa cinc dècades que al municipi esperen una solució per poder anar fins a la ciutat veïna a peu o pedalant.

Diverses qüestions tècniques, així com la manca d'agilitat en la coordinació entre les administracions implicades en l'obra, han sigut les responsables de la lentitud en l'inici i execució de l'obra. Finalment, però, el projecte del despatx Batlle i Roig és una realitat. El recorregut comença al parc Cervantes de Barcelona, a l'extrem sud de la Diagonal, i acaba a l'avinguda dels Països Catalans d'Esplugues. L'ample de la via és variable, però la major part del camí fa 4,5 metres, en els quals es combina l'espai per bicicletes amb l'espai per vianants. Per evitar conflictes, el terra pels vehicles és llis i de color òxid fosc, mentre que l'espai per les persones és rugós i de color òxid clar. El conjunt del disseny s'ha pensat perquè el carril s'integri amb l'entorn i s'ha acompanyat d'un treball de paisatgisme per fer-lo més amable.

"El que fem avui és un pas molt gran per millorar la connexió entre Barcelona i el Baix Llobregat", ha destacat el vicepresident de Mobilitat i Transport de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Antoni Poveda. Per la seva banda, la regidora de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Mercedes Vidal, ha assegurat que amb aquesta nova via es potenciarà la intermodalitat entre la bicicleta i el transport públic. Aquestes dues administracions i el consistori d'Esplugues han cofinançat l'obra: Barcelona ha posat un milió d'euros, Esplugues 433.333 euros i l'AMB 300.000 euros.