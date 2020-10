Barcelona Global avala un peatge urbà d'accés a Barcelona

La mesura d'un peatge urbà d'entrada a Barcelona ha rebut per primer cop l'aval dels empresaris que formen part de l'associació Barcelona Global. El proposen com una eina per regular el trànsit a la ciutat i aconseguir recursos per finançar el transport públic. El conseller delegat de Barcelona Global, Mateu Hernández, ha reconegut que el moment d'estudiar-lo ja ha arribat -davant la finalització de concessions dels peatges tradicionals a Catalunya- però ha matisat que el veuen com una mesura a mitjà o llarg termini i no d'"implantació immediata".

A diferència dels peatges tradicionals, pensats per "finançar la mateixa infraestructura" viària, el d'accés a la ciutat seria útil per controlar l'entrada dels vehicles a Barcelona, el mateix que persegueixen altres mesures com l'aparcament de pagament, ha explicat Hernández. L'associació empresarial recull la proposta en un document que conté altres peticions dirigides a les administracions per millorar la mobilitat de Barcelona, entesa com una gran àrea metropolitana.

"Hi ha consens intern en la necessitat de prendre mesures de regulació del trànsit a Barcelona", ha subratllat el responsable de Barcelona Global, i ha citat com a exemples les experiències que ja funcionen a metròpolis com Londres o Copenhaguen. Més enllà d'això, però, la proposta no entra en detalls sobre com hauria de ser el peatge a Barcelona (quant hauria de costar i qui hauria de pagar).

Entre els membres de l'associació, el RACC ha mostrat reserves pel que fa al calendari d'aplicació d'aquest futur peatge: "S'ha de trobar el moment per fer-ho, estudiar-ho i vigilar de no carregar-ho tot sobre l'usuari", ha dit el president del club automobilístic, Josep Mateu.

Fins ara, la idea del peatge urbà l'han defensat obertament les entitats i moviments ecologistes com una mesura per reduir les emissions contaminants massa elevades a Barcelona. L'Ajuntament va entomar l'encàrrec d'estudiar la seva viabilitat com un pas més després de la posada en marxa de la zona de baixes emissions (ZBE).

Les mercaderies, una prioritat

Les propostes de Barcelona Global assenyalen el repartiment de mercaderies com un dels eixos que requereix "una intervenció més gran" en la transformació de la mobilitat. "Les mercaderies suposen un 35% de les entrades, un 40% de la congestió i un 20% de la contaminació", ha resumit Hernández a grans trets. Per això, ha demanat treballar conjuntament amb les administracions per fer-la més eficient i sostenible.

El document de l'associació empresarial repassa els reptes pendents i fa una llista de les accions que veu urgents per transformar a llarg termini la mobilitat, i que passen, entre d'altres, per executar inversions pendents i que les administracions "guanyin credibilitat". Pel que fa a l'Estat, Hernández ha demanat que passi "d'observador a actor" i s'impliqui en els projectes pendents en matèria d'infraestructures de transport públic.