Barcelona i València demanen el tancament definitiu dels CIE

Després que el govern espanyol comuniqués que, superada la situació d'estat d'alarma, reobria els centres d'internament per a estrangers (CIE) i reprenia la política de retorn, el govern d'Ada Colau ha reprès la mobilització per demanar el tancament definitiu d'aquestes instal·lacions. En una carta conjunta amb l'alcalde de València, Joan Ribó, l'alcaldessa de Barcelona es dirigeix al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, per reiterar-li la petició de tancament. En l'escrit, defensen que la crisi sanitària del covid-19 fa encara més greu la situació dels interns.

"Ens sembla com a mínim incompatible a nivell de salut, de dignitat i de respecte dels drets humans que, mentre continuem amb restriccions de mobilitat i aforament en espais a l'aire lliure, s'interni persones que no han comès cap delicte", defensen. I afegeixen que un "govern progressista" ha de vetllar per la salut i els interessos dels més vulnerables.

Els dos alcaldes, que ja van escriure una carta al ministeri a finals de juny per demanar la no reobertura d'aquests centres consideren, a més, que el context actual de tancament de fronteres fa impossible la política de retorn, la qual, afegeixen, ja s'ha demostrat "fallida". Colau i Ribó s'ofereixen a l'equip de Pedro Sánchez per col·laborar per trobar alternatives per a les persones que anirien als CIE i avisen que aquests espais "no són benvinguts" a les seves ciutats.

Però el govern espanyol, que té la mateixa composició que el de Barcelona, ja ha deixat clar que el tancament del CIE de la Zona Franca no entra en els seus plans. Així ho va comunicar en una resposta escrita a una pregunta del diputat de JxCat al Congrés Genís Boadella. El diputat va demanar a l'executiu si es plantejava el tancament de la instal·lació i la resposta va ser que actualment no estava previst.

El tancament de les instal·lacions de la Zona Franca era, de fet, una de les promeses de l'alcaldessa, Ada Colau, i del llavors tinent d'alcalde Jaume Asens durant el primer mandat dels comuns a Barcelona. L'alcaldessa ha reiterat avui que els CIE són "cruels i ineficaços i incompleixen les mesures sanitàries". L'Ajuntament, de fet, va arribar a ordenar precintar el recinte i donar un termini de temps al ministeri de l'Interior perquè l'abandonés al considerar que l'espai no tenia la llicència en regla. L'espai, però, continua en funcionament, tal com denuncien ara Colau i el seu homòleg a València.