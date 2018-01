Barcelona es planteja augmentar la taxa de conservació del cementiri de Montjuïc

El govern municipal de Barcelona estudiarà si augmenta la taxa de conservació del cementiri de Montjuïc després de l'accident del setembre passat en què es va desplomar un bloc de 144 nínxols. Des de l'incident ja s'ha acordat augmentar la dotació pressupostària per al manteniment de les instal·lacions, però ara s'haurà de valorar si aquest sobrecost s'aplica a la taxa de conservació o no.

El regidor de Presidència, Eloi Badia, ha assegurat que actualment la tarifa és deficitària i que la xifra total de les partides de manteniment s'assoleixen amb altres beneficis econòmics que té el cementiri. Per la seva banda, els grups de l'oposició han lamentat que pràcticament mig any després de l'accident l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, encara no s'hagi pronunciat públicament sobre els fets.

Badia ha recordat que de moment no hi ha prevista cap actuació d'urgència perquè els informes no indiquen que hi hagi cap altra infraestructura en mal estat. De cara al febrer, ha anunciat que es presentarà el nou protocol d'atenció i un informe més detallat de la inspecció d'emergència que s'ha dut a terme, a l'espera del nou pla director.

L'oposició també ha demanat al govern local més informació sobre les indemnitzacions a les famílies afectades, tot i que el regidor no n'ha pogut donar detalls a l'espera de tenir la xifra total de cada cas i quina part assumirà l'assegurança. El que sí que es confirma, però, és que les indemnitzacions podrien estar entre els 1.500 i els 6.000 euros per família.