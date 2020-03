La Barcelona buida, vista des de l'aire

Fins ara s'havien pogut veure imatges de Barcelona sense ningú al carrer pel confinament del coronavirus, però no des de l'aire. Ara ja és possible veure a vista d'ocell la Sagrada Família, la Diagonal i la plaça Catalunya sense gent perquè l'helicòpter dels Mossos d'Esquadra ha enregistrat la capital catalana i les seves vies d'accés buides. La unitat de mitjans aeris del cos va sobrevolar aquest diumenge la ciutat en el marc del dispositiu Oris, que va començar amb el confinament de la conca d'Òdena i ha continuat amb l'estat d'alarma pel covid-19.

Al vídeo es poden veure algunes carreteres de Catalunya gairebé sense vehicles, els carrers principals de Barcelona sense persones que hi caminin i els llocs emblemàtics de la ciutat deserts. Tot i això, l'helicòpter dels Mossos va detectar des de l'aire una persona que estava incomplint el confinament perquè es banyava a la platja del Fòrum. Una patrulla de la policia hi va anar i el va denunciar.

De fet, en els 10 primers dies de l'estat d'alarma, els agents van posar gairebé 14.000 denúncies a persones per saltar-se el confinament, en van detenir pràcticament un centenar, van tancar prop de 400 establiments –en aquest cas, durant les primeres hores de les restriccions–, a més d'aixecar acta a més d'un centenar de locals per obrir quan no podien.