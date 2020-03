Una orgia, alimentar els peixos del port i jugar a golf: tres incompliments del confinament

Serà un dels incompliments que més es recordarà del confinament pel coronavirus. Vuit homes es preparaven per fer una orgia divendres a la nit en un pis de Barcelona amb marihuana, cocaïna i altres drogues. Els Mossos d'Esquadra els van detenir per un delicte contra la salut pública per les drogues i també els van aixecar acta per saltar-se el confinament. Des del 14 de març, quan es va declarar l'estat d'alarma, fins aquest dilluns, els agents han aixecat actes a 11.858 persones a Catalunya, segons les dades dels Mossos. La policia no posa multes al moment, sinó que aixeca actes que després es convertiran en sancions que poden anar dels 600 als 30.000 euros, aplicant la coneguda com a "llei mordassa", per incomplir el confinament.

A part d'aquest cas, els agents van enxampar fa uns dies un home a Figueres que havia sortit a fer un servei sexual, que ell qualificava "d'essencial", a un domicili. També van denunciar una dona, a qui van acabar detenint per resistència i desobediència, que s'havia saltat el confinament per desplaçar-se a l'habitatge d'un home que havia conegut en una apli de contactes. Les últimes hores els Mossos han detingut un home per enfrontar-se als agents quan li aixecaven acta perquè deia que havia sortit a passejar per alimentar els peixos del Port Vell de Barcelona. També van enxampar un home a Palafrugell que passejava una cabra com a excusa per sortir al carrer. A Cerdanyola, van denunciar un home que utilitzava el gos per saltar-se el confinament: el van trobar passejant-lo a tres quilòmetres de casa.

Després dels dos primers dies de l'estat d'alarma, en què les patrulles de policia van circular amb megafonia per recordar l'obligació de quedar-se a casa, els Mossos van fer les primeres detencions. Des del 16 de març fins aquest dilluns, han detingut 81 persones. Cinc dels últims casos han sigut a Barcelona en situacions en què es repetia la mateixa infracció: persones que no complien el confinament i que s'han enfrontat als agents. Més enllà de les detencions, els Mossos també han denunciat persones que caminaven per passejos marítims o feien surf a la platja, menors que havien quedat a una plaça de la Selva del Camp tot i que sabien que havien de quedar-se a casa i tres homes al Segrià que tornaven de pescar d'un pantà, on s'havien desplaçat junts dins el mateix vehicle. A Sant Andreu de la Barca, un home anava amagat al maleter perquè als seients del cotxe ja hi anaven dues persones –el màxim que es permet–.

A Santa Cristina d'Aro la policia va enxampar quatre joves que jugaven a golf i a Vilallonga de Ter un noi que anava a l'estació d'esquí de Vallter 2000 a trepitjar la neu. Els agents també van detectar al Priorat que un veí de Sabadell s'havia saltat el confinament perquè havia travessat Catalunya per anar a la seva segona residència a la Terra Alta.

Locals tancats en les primeres hores

Els Mossos també han aixecat actes a 11.961 locals i n'han tancat 364, tot i que la majoria els van tancar durant les primeres hores de l'estat d'alarma. Per exemple, van trobar un client que prenia conyac en un bar de l'Hospitalet mentre el propietari apujava i abaixava la persiana. A la mateixa ciutat la policia va denunciar set persones que celebraven un aniversari en un local comercial i unes altres cinc dins un local de tatuatges que continuava obert al públic. En una carnisseria d'Argelaguer que està situada al costat d'un bar, els agents van descobrir que el propietari feia passar els clients per una porta interior i així podien accedir al bar, que des de fora estava tancat. A Santa Bàrbara també van localitzar un bar que atenia a porta tancada, on van denunciar el propietari i dos clients.

A part de les detencions i les actes que es convertiran en sancions, un jutge ja ha enviat a la presó un home que s'havia saltat el confinament i va tossir als clients d'un supermercat a Reus. L'home tenia una cinquantena d'antecedents policials per altres delictes.