Colau admet que demana "contenció" en la despesa als serveis socials

La polèmica sobre possibles retallades continua planant sobre l'Ajuntament de Barcelona. Ara, en concret, sobre l'àrea de serveis socials, després que els sindicats alertessin, la setmana passada, que se'ls ha demanat que s'estrenyin el cinturó en la despesa. Avui, en una comissió extraordinària sobre el tema sol·licitada pel PSC, la tinent d'alcalde de Drets Socials, Laia Ortiz, ha admès que s'ha instat els serveis socials a aplicar "mesures de contenció" per poder arribar a finals d'any. L'equip d'Ada Colau nega, però, que es pugui parlar de retallades i assegura que prepara canvis en àrees com l'atenció domiciliària per garantir la sostenibilitat del servei, que ha viscut un repunt de la demanda. De moment el govern municipal no concreta les xifres en què es traduirà aquesta contenció, tal com li demanen els grups de l'oposició, que l'acusen d'ocultar les tisorades. El que sí que ha anunciat la tinent d'alcalde en la mateixa comissió és un canvi intensament reivindicat pels treballadors socials del consistori, els quals, a partir de quan s'apliqui el nou model, quedaran eximits d'anar als desnonaments a assistir la comitiva judicial.

Els treballadors d'aquesta àrea municipal estan en guàrdia des que el consistori va signar, el 2013, un protocol que els obliga a anar als desnonaments i proporcionar garanties a la comitiva judicial. Entenen que això dificulta la seva feina posterior amb les famílies perquè els perden la confiança i denuncien que el seu paper allà és "innecessari" perquè no disposen de recursos per oferir reallotjaments "dignes" als afectats -una queixa que ja van posar sobre la taula de l'alcaldessa Ada Colau quan va arribar al consistori-. Avui, com que que no hi ha hagut canvis en aquest àmbit amb l'arribada de Barcelona en Comú i com els sindicats també rebutgen el model d'atenció a la dependència centralitzat que vol tirar endavant el govern municipal i la demanda de "retallades de recursos i prestacions", alguns treballadors municipals es concentraran davant del consistori. I, coincidint amb la data es la mobilització i a polèmica per la contenció de la despesa, ha anunciat que els treballadors socials deixaran d'haver d'anar a donar assistència en els desnonaments.

"Volem canviar el protocol", ha assegurat i ha concretat que ja n'han parlat amb la jutgessa degana de Barcelona i que tenen previst reunir-se amb la consellera de Justícia per exposar-li aquest canvi. Ortiz ha defensat que els treballadors socials no poden fer el paper d'assistir la comitiva judicial i als Mossos i ha deixat clar que no el faran més. En declaracions als mitjans, la tinent d'alcalde ha assegurat que el protocol "desvirtuava" la funció d'atendre les famílies. "Creiem que cal primar el criteri dels treballadors socials municipals", ha defensat, i ha dit que el canvi es produirà en les pròximes setmanes.

El consistori creu que el paper dels equips socials és clau abans del desnonament i que ja hi ha serveis que fan la funció de presència en el moment del desallotjament. El protocol de la polèmica el va signar l'alcalde Xavier Trias amb el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la Generalitat i els col·legis professionals d'advocats i procurador davant l'augment de desnonaments.

Canvis a l'atenció domiciliària

Davant les crítiques de l'oposició per les retallades en prestacions denunciades pels sindicats, Ortiz ha defensat que el govern municipal ha fet créixer cada any el pressupost destinat a l'àrea social i que ara se situa en xifres "rècord". També ha demanat al Govern que compensi el "deute" que té amb la ciutat pels retards i els dèficits en algunes ajudes com l'atenció domiciliària o les prestacions de cuidadors. Segons ha concretat, el que s'ha compartit amb els treballadors és que hi ha una situació de "dificultat" a finals d'any per l'increment de serveis i que calen mesures de contenció perquè "Barcelona en solitari no pot substituir el que no fan altres administracions ". "El pressupost no és infinit", ha lamentat, i ha explicat que per això els comuns busquen que hi hagi un acord pressupostari a l'Estat i la Generalitat i posar les "prioritats socials" al centre.

El consistori prepara, per exemple, una instrucció per contenir la despesa en el servei d'atenció domiciliària. I els sindicats asseguren que també es veuran afectats per la tisorada programes com el Làbora, que se centra en la inserció laboral de persones vulnerables. "Encara no tenim detalls de com s'aplicarà la contenció", critica Margarita Olalla, de la CGT. Els sindicats tenen prevista per demà una trobada amb els responsables de l'àrea social del consistori i asseguren que no celebraran el canvi en l'actuació en els desnonaments fins que no estigui del tot confirmat.

Els grups de l'oposició han criticat la manca de concreció i han demanat a la tinent d'alcalde que detalli en què es concretarà aquesta demanda de mesures de contenció. També han titllat d'oportunista que el govern de Colau anunciï el canvi en el protocol d'actuació en els desnonaments tres anys després d'arribar a l'Ajuntament i justament el dia que hi ha convocada una protesta de treballadors i una comissió per fiscalitzar les possibles retallades.