Barcelona mantindrà els blocs de formigó en carrers pacificats

260x366 Blocs de formigó al carrer Consell de Cent. / CÈLIA ATSET Blocs de formigó al carrer Consell de Cent. / CÈLIA ATSET

La fotografia aèria d’una cruïlla de l’Eixample de Barcelona, la de Consell de Cent amb Rocafort, amb tot d’espais pintats de colors diferents per remarcar que hi ha zones guanyades per a vianants i bicicletes ha desencadenat, aquesta setmana, la polèmica sobre les actuacions de l’anomenat urbanisme tàctic desplegades pel govern d’Ada Colau. El debat va arribar aquest divendres al ple per unes quantes bandes. Junts per Catalunya va dirigir un prec a l’alcaldessa per demanar-li que retirés immediatament els blocs de formigó instal·lats als carrers on s’ha guanyat un carril per a les passejades, perquè els considera perillosos per a la seguretat de vianants i motoristes. Colau no va atendre la petició i va defensar que el que seria perillós seria no tenir aquests elements per evitar que els vehicles envaeixen l’espai dels vianants. Els blocs, doncs, continuaran al seu lloc i JxCat, davant la negativa, ja ha avisat que engegarà primer la via administrativa i després la judicial “per deixar de posar en perill la vida dels barcelonins”.

El debat sobre els canvis en la mobilitat també el va servir Cs en una proposició en què instava a posar fi a les restriccions de trànsit de cap de setmana a la Via Laietana, un “nyap” segons la formació taronja. ERC, amb una abstenció -que va justificar per oposar-se al discurs “lobista de l’automòbil-, va evitar que la proposta tingués recorregut. El govern municipal sí que va entomar la proposta del PP de crear una taula de diàleg amb restauradors i comerciants afectats per les mesures de restricció del trànsit al centre de la ciutat.