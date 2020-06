Barcelona no permetrà fer revetlles de Sant Joan a la platja

Un Sant Joan sense platja. L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat aquest dimecres en roda de premsa que no permetrà la celebració de revetlles de Sant Joan a la platja degut a les mesures de seguretat i higiene marcades per la pandèmia de coronavirus. El consistori d'El Prat seguirà les seves passes i també tancarà, mentre que altres municipis de Catalunya com Tarragona, Palamós o Badalona encara estudien què faran. La gran majoria no s'han pronunciat encara públicament.

Les platges de Barcelona ciutat estaran tancades de les 20h del dia 23 fins les 10h del dia 24, per tal que no es donin "les grans concentracions de cada any", ha indicat el consistori. Per evitar l'entrada a les platges, "el que es farà serà primer una campanya d'informació i a partir de mitja tarda es produirà aquest buidatge i un sistema de tanques i precintats, així com presència estàtica de la Guàrdia Urbana", ha explicat el tinent d'alcalde de prevenció i seguretat, Albert Batlle.

651x366 Revetlla de Sant Joan, en una foto d'arxiu. / MARC ROVIRA Revetlla de Sant Joan, en una foto d'arxiu. / MARC ROVIRA

Pel que fa al transport públic, la tinent d'alcalde Janet Sanz ha indicat que funcionarà de manera "ordinària en relació amb la fase", però que encara s'ha de treballar els horaris concrets. És a dir, si Barcelona es troba en fase 3 el transport públic funcionarà tota la nit com qualsevol cap de setmana. Batlle ha assegurat que el funcionament del transport públic durant tota la nit no suposa una contradicció en relació a la recomanació de celebrar un Sant Joan a prop de casa: "Que estigui obert no vol dir que sigui obligatori fer-ne ús".

No es permetran tampoc durant la revetlla que se celebrin fogueres, "només foguerons petits amb aforament reduït i controlat", que tindran un màxim d'un metre quadrat i requeriran d'autorització prèvia. La tradicional flama del Canigó ha estat autoritzada. Les casetes de petards es podran situar a l'espai públic només si compleixen les condicions de seguretat i sanitàries. El consistori recomana "la celebració de petit format, preferiblement en entorns familiars i propers al domicili o al barri dels veïns i veïnes".

"Si volem un Sant Joan segur, hem de fer un Sant Joan diferent", ha defensat la tinent d'alcalde Janet Sanz, amb el principal objectiu "d'evitar rebrots". El consistori no impulsarà cap esdeveniment festiu per a la revetlla, ha informat. Més enllà de la platja, l'Ajuntament durà a terme altres mesures de control a llocs on hi podria haver "aglomeracions" de gent.

"La platja és un espai llaminer, però aquest any no tocava", ha dit el tinent d'alcalde de prevenció i seguretat, Albert Batlle, que ha informat que Guàrdia Urbana i Bombers reforçaran la vigilància durant la nit de Sant Joan. Batlle ha demanat "una festa a peu de carrer" en la qual es limiti també "al màxim" la mobilitat". El màxim responsable de la seguretat municipal ha negat a més que les noves càmeres implantades a les platges de Barcelona tinguin reconeixement facial, una tecnologia que "mai ha estat sobre la taula".

Quinze dies hàbils per habilitar terrasses

Al regidor també li han preguntat per l es queixes veïnals pels locals del Port Olímpic. En concret, es van queixar per l'alta afluència de gent i la violació de mesures de seguretat a la terrassa de la discoteca Opium. Batlle Ha assegurat que l'objectiu de la ciutat és que deixin d'obrir, però que busquen "seguretat jurídica" per fer-ho complint les normatives. Les queixes s'arrosseguen fa anys.

Pel que fa a l'ampliació de terrasses, a la qual l'Ajuntament destinarà 5 milions d'euros, Janet Sanz ha explicat per als propietaris de bars i negocis que el consistori trigarà aproximadament quinze dies hàbils en donar resposta a les sol·licituds. "Si triguem una mica més i no han rebut resposta, no vol dir que se'ls hagi denegat. Podem trigar una mica més, però respondrem a tothom", ha dit, tot recordant que un equip de 70 persones s'ha habilitat per a agilitzar aquest tràmit.