Barcelona aprofitarà l'estiu per aïllar l'amiant a tocar de quatre escoles

Després d'haver entomat situacions com la de l'Escola 9 Graons, a la Dreta de l'Eixample, on les famílies van decidir que els seus fills no sortirien al pati fins a tenir garanties que la coberta d'uralita del costat no era una amenaça per a la seva salut, el Consorci d'Educació de Barcelona ha decidit encarregar un protocol per tenir clar com actuar en cas que hi hagi més centres amb problemes semblants. De fet, a l'àmbit de la plaça de les Glòries n'hi ha tres més que estan en un procés similar, les escoles Encants i Gaia i la bressol Leonor Serrano , i en les dues primeres un dels controls que es va fer després del temporal 'Gloria' hi va detectar restes d'uralita . Ara el pla amb què treballa el Consorci és poder encapsular durant l'estiu, entre els mesos de juny i juliol, aquestes cobertes properes a les quatre escoles mentre s'avança en les actuacions per poder fer la retirada definitiva a curt termini. De moment s'han fet passos també en aquest sentit, com aprovar en comissió de govern la partida pressupostària, d'1,1 milions d'euros, que ha de permetre a l'Ajutament expropiar el pàrquing que entra com un queixal al pati de l'Escola 9 Graons i poder acabar per sempre amb aquesta coberta de fibrociment.

L’amiant posa en alerta una dotzena d’escoles de Barcelona



Els problemes amb aquest material són una constant a la ciutat i hi ha, com a mínim, una dotzena d'escoles en alerta perquè en tenen en edificis veïns o en les seves pròpies instal·lacions, com l’Escola Prosperitat i l’Institut Galileo Galilei, de Nou Barris, o el centre concertat Jesús María, al Poble-sec, on aquests dies s'han fet els treballs de retirada. Per això, segons ha pogut saber l'ARA, el Consorci ha encarregat a l'higienista i expert en amiant Lluís Mallart que detalli els procediments que s'haurien de seguir en cada cas en funció de variables com on es troba el fibrociment –si és una coberta o uns baixants, per exemple–, si n'hi ha molt o si està més a prop o més lluny de les instal·lacions escolars.

Aquest document ha de permetre protocolitzar les actuacions i evitar polèmiques com les que hi ha hagut en el cas de 9 Graons i dels tres centres que conviuen amb naus amb cobertes d'uralita a les Glòries. El primer procediment per encapsular l'amiant plantejat, que s'havia de fer durant les vacances de Nadal, es va aturar perquè les famílies i Mallart mateix asseguraven que, tal com estava plantejat, amb l'aplicació d'un producte fixador, no comptava amb les garanties necessàries i que podia no ser efectiu. Els treballs tampoc no es van poder fer durant l'aturada de Setmana Santa, ja amb l'estat d'alarma declarat, i ara es preveu que es puguin dur a terme a l'estiu. Es faran seguint el procediment proposat per Mallart, que també en farà el seguiment per assegurar que l'empresa encarregada del cobriment compleix tots els passos. Abans cal, però, que el departament de Treball de la Generalitat doni el vistiplau a l'actuació.

Anàlisi de les cobertes

Segons el nou procediment, el primer serà ruixar amb aigua les cobertes per netejar-les i prendre'n mostres per detectar si hi ha fibres alliberades. Un cop tot torni a estar sec, s'aplicarà l'encapsulant. Es farà en dues fases: primer amb un producte impregnador i després amb l'encapsulant pròpiament dit, aplicant dues capes d'Aquaflex System. Un cop acabat el procés, es tornarà a ruixar les cobertes per veure si les mostres d'aigua ja surten netes o si cal reforçar algun tram. Segons la comunicació que el Consorci ha enviat a les escoles, en "l'escenari mes optimista", els treballs es podrien fer durant el mes de juny, però tot dependrà de si els centres han de reobrir abans, cosa que endarreriria l'inici d'obres al juliol. En aquest cas, s'haurien de fer garantint que s'hi poden fer els casals d'estiu, que és el punt que més inquieta les famílies, com apunten des de l'AFA dels Encants.

Des de l'Afa de 9 Graons, tot i celebrar haver aconseguit que el projecte no es vegi afectat per la reestructuració de les inversions que prepara l'equip d'Ada Colau, remarquen que aquests mesos sense alumnes a l'escola també serien un bon moment per resoldre la situació d'un altre edifici veí amb fibrociment a la coberta i als baixants. Es tracta d'un bloc d'habitatges situat al carrer Roger de Flor, obra dels arquitectes O riol Bohigas i Josep Maria Martorell, que forma part del catàleg de patrimoni de la ciutat i que té com a elements singulars els balcons en forma de cub i els patis que separen els dos cossos de l'edifici per assegurar-ne la ventilació. L'administrador de la finca ja ha presentat dos projectes al consistori per retirar l'amiant de la coberta i de la façana però, de moment, no tenen llicències. Des de l'Afa de 9 Graons insisteixen que cal accelerar-ho tot per aprofitar "la finestra d'oportunitat" de l'aturada.