Barcelona encara la recta final del desplegament de la nova xarxa d'autobusos, que va començar a implantar-se el 2012 -durant el govern de Xavier Trias- i que ara es preveu que estigui completament habilitada durant l'any que ve. De moment, el 13 de novembre entraran en funcionament quatre noves línies (tres de verticals i una de diagonal) i la xarxa ja tindrà d'aquesta manera 20 de les 28 línies previstes en funcionament. Es tracta de corredors verticals, horitzontals i diagonals que s'entrecreuen per facilitar els transbordaments i que estan pensats per simplificar el mapa dels autobusos a la ciutat i guanyar velocitat comercial. La fotografia final de l'autobús a Barcelona preveu, a banda d'aquests nous traçats, mantenir 43 línies de les convencionals i 27 de proximitat o bus de barri.

540x306 Barcelona suma quatre línies més a la nova xarxa de bus i preveu tenir-la tota desplegada el 2018 Barcelona suma quatre línies més a la nova xarxa de bus i preveu tenir-la tota desplegada el 2018

La posada en marxa d'aquests quatre nous traçats implica canvis en els recorreguts de vuit línies ara existents (H6, H14, H16, 27, 42, 68, 91 i 109) i la supressió de set línies convencionals (20, 26, 32, 36, 40, 37 i 57). Les noves línies que s'habiliten són la D40, que enllaça la plaça Espanya i la Via Favència; la V5, que va de Mare de Déu del Port a Pedralbes; la V29, que anirà del Fòrum a Roquetes, i la V31, que connectarà la Mar Bella amb Trinitat Vella. Es crearan, també, dues noves línies considerades de proximitat, la 136 i la 191, per reforçar les connexions entre el districte de Sant Martí i l'Hospital del Mar i entre el barri del Congrés i l'Hospital de Sant Pau.

540x306 Barcelona suma quatre línies més a la nova xarxa de bus i preveu tenir-la tota desplegada el 2018 Barcelona suma quatre línies més a la nova xarxa de bus i preveu tenir-la tota desplegada el 2018

Amb l'entrada en funcionament d'aquesta nova fase, hi haurà 20 línies de la nova xarxa en funcionament, que es preveu que transportin uns 350.000 viatgers els dies feiners. Això suposa prop de la meitat del conjunt d'usuaris de l'autobús de la ciutat. BComú va organitzar, en el moment d'arribar a l'Ajuntament, un procés participatiu per afinar el dibuix de la nova xarxa amb la intenció d'accelerar-ne el desplegament i habilitar totes les línies pendents alhora. Finalment, però, el govern municipal ha optat, per motius tècnics i després de fer el procés participatiu conjunt de les 28 línies, per fer el desplegament de forma més reposada, en dues fases, una ara i l'altra durant l'any que ve, quan es preveu tenir la xarxa sencera en funcionament.

Abans de la inauguració dels nous traçats, l'Ajuntament ha realitzat les obres necessàries per a l'adaptació a la nova configuració, que van des de crear nous carrils bus fins a millorar la prioritat semafòrica. Aquests treballs han tingut un cost d'1,3 milions d'euros. Algunes de les obres que ja s'han fet o està previst fer de forma imminent són la creació de nous carrils bus a vies com el carrer Manso, entre Borrell i Paral·lel, o a Villarroel entre Floridablanca i Tamarit.