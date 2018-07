Barcelona no farà canvis en l'idioma de la senyalèctica arran de la polèmica per la multa retirada

"No farem veure que hi ha polèmiques que no existeixen". L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha assegurat que el seu govern no prepara cap canvi en la senyalèctica de la ciutat després que u na jutge hagi anul·lat una multa a una conductora que va al·legar "indefensió" per haver aparcat en una zona de càrrega i descàrrega on la senyalització estava escrita només en català. Colau ha defensat en una entrevista a TV3 que el consistori no farà "categoria d'un cas aïllat" i que continuarà aplicant el reglament com fins ara. "No hi ha polèmica amb la senyalèctica", ha defensat.

Colau també s'ha referit a la qüestió sobre si es convidarà o no el rei Felip VI a l'acte d'homenatge a les víctimes del 17-A i ha tornat a demanar que es deixi l'homenatge al marge de la polèmica i que no es polititzi. L'alcaldessa ha concretat que no s'hi farà cap invitació especial però que tampoc s'hi vetarà ningú: "Qui vulgui ser-hi, que hi sigui. Només les víctimes han de ser protagonistes". L'acte, ha dit, no comptarà amb cap parlament i la primera fila estarà reservada per a víctimes i servidors públics.

"La vida a les ciutats està amenaçada"

L'alcaldessa també ha fet balanç de la seva estada a les Nacions Unides per defensar el paper de les ciutats en la lluita pel dret a l'habitatge i contra la gentrificació. Colau ha reiterat que és urgent fer canvis en la regulació dels lloguers que vagin més enllà d'allargar els contractes dels tres als cinc anys, com defensa el govern de Pedro Sánchez. Segons l'alcaldessa, les ciutats necessiten més recursos i competències per regular els lloguers, com els que tenen per exemple París i Berlín.

"Si no actuem de pressa pot ser massa tard. No volem una ciutat amb totes les zones cèntriques buides i amb la gent vivint a la perifèria. Volem que tots els barris tinguin veïns", ha reivindicat. Colau ha fet un paral·lelisme entre l'evidència, que ja ha arrelat entre la gent, que cal combatre el canvi climàtic i la necessitat, també, que l'especulació "amenaça la vida a les ciutats".