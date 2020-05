Barcelona talla 12 carrers més al trànsit

L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que ampliarà en 12 el nombre de vies que queden tancades a la circulació. Si fa quinze dies va tirar endavant aquesta mesura per garantir "desplaçaments segurs de la ciutadania" durant la crisi sanitària derivada del coronavirus, ara, després d'analitzar-ne el funcionament, el consistori ha optat per incrementar-la. Seran cinc vies més als districtes d'Horta-Guinardó, tres a Sants-Montjuïc, dues a Gràcia i una a Nou Barris i a Sant Martí. A partir d'aquest dissabte, aquests carrers també quedaran tallats de les 9 del matí a les 9 del vespre, excepte per a usos esporàdics com poden ser els serveis de neteja, els vehicles d'emergència, els de càrrega i descàrrega o l'accés dels veïns.

En total hi haurà 51 carrers o trams de carrer tallats, que representaran 20,3 quilòmetres i 81.200 metres quadrats de superfície. La mesura "augmenta l'espai reservat al vianant i permet que la represa progressiva de l'ús de l'espai públic es pugui fer de manera segura i respectant les distàncies entre les persones", justifica l'Ajuntament en el comunicat en què informa de les noves vies que quedaran tallades al trànsit.

Canvis en les vies tallades

En aquesta ampliació, explica el consistori, s'han fet ajustaments en 4 vies i s'han reobert al trànsit 5 carrers, "després de comprovar que existien alternatives de pas millors per als vianants". Les modificacions s'han fet a través d'una anàlisi amb els respectius districtes, en què s'han tingut en compte el "funcionament dels talls viaris i l'ús d'aquests espais guanyats al cotxe". Així, a Horta-Guinardó afectarà totalment o parcialment els carrers Marquès de Castellbell, Alarcón, Chapí, Sant Tomàs i l'avinguda Martí Codolar. A Sants-Montjuïc als carrers Blasco, Piquer i Galileu. A Gràcia, els carrers Verdi i Ventalló. I a Nou Barris i a Sant Martí les vies Pablo Iglesias i Taulat, respectivament.

Les mesures, insisteix el consistori, són "de caràcter excepcional" però no especifica quant de temps es prolongaran. Els talls s'efectuaran amb tanques metàl·liques senyalitzades al principi i al final de cada carrer i a cada cruïlla. Aquestes modificacions s'han incorporat al plànol de la xarxa ciclista i també al cercador Com s'hi va.

A aquests 51 carrers tallats al trànsit s'hi afegeixen les restriccions per circular als laterals de la Gran Via i de la Diagonal, mentre que també hi ha restriccions a la Via Laietana per les obres d'ampliació de les voreres, que passaran a tenir 4 metres d'amplada.