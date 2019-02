Barcelona retreu a l'Estat que no hagi allargat el termini per reconèixer les víctimes del 17-A

L'Ajuntament de Barcelona ha retret al ministeri de l'Interior que no hagi allargat el termini per reconèixer les víctimes dels atemptats del 17 i 18 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils. La tinent d'alcaldia de Drets Socials, Laia Ortiz, ha recordat que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va demanar al ministre Fernando Grande-Marlaska que ampliés el període perquè les víctimes del 17-A poguessin sol·licitar indemnitzacions més enllà del primer any dels fets i que Grande-Marlaska va respondre que es reconeixerien totes les víctimes, encara que presentessin la seva sol·licitud fora de termini. "Semblava que s'obria una escletxa, però sabem que això no ha tingut conseqüències jurídiques", ha criticat Ortiz.

La tinent d'alcaldia ha lamentat que "mai" s'hagi publicat aquesta ampliació del tràmit. "Moltes persones es queden fora d'aquest dret", ha assegurat Ortiz, que ha reclamat a l'Estat que reaccioni: "No abandonem una vegada més les víctimes". Ortiz ha fet la valoració aquest dimecres acompanyada dels representants de la Unitat d'Atenció i Valoració als Afectats pel Terrorisme (UAVAT). El conveni signat entre l'Ajuntament i la UAVAT ha permès atendre 175 persones afectades pel 17-A. De les 175 -162 adults i 13 menors-, la UAVAT ha tramitat 208 expedients davant del ministeri de l'Interior (cada persona en pot presentar més d'un). Prop de la meitat -un 48%- de les 104 sol·licituds que la UAVAT ha tramitat per assolir el reconeixement de víctimes del terrorisme encara estan a l'espera de rebre resposta del ministeri.