Barcelona revisarà la vigilància d'edificis municipals

L'Ajuntament de Barcelona defensa que el fet que la manifestació de protesta contra el desallotjament de la Casa Buenos Aires, a Vallvidrera, i els desnonaments en plena pandèmia acabés, el 31 d'octubre, amb el trencament de vidres d'un dels edificis municipals a la plaça Sant Miquel era un escenari difícil de preveure i que, per això, les destrosses no es van poder evitar. La trencadissa, però, ha inquietat els grups de l'oposició pel paper del cos de la Guàrdia Urbana, que no hi va intervenir. I també ha generat inquietud en el mateix govern municipal, que ja ha anunciat que està revisant els protocols de vigilància dels edificis municipals. Així ho ha detallat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, en una compareixença sol·licitada pel PP i Cs a la comissió municipal de presidència.

Segons Batlle, es va decidir que els 15 agents de la Guàrdia Urbana que hi havia a la plaça de Sant Miquel quan hi va arribar la manifestació, amb prop d'un miler de persones, es retiressin atenent a un possible risc per a la seva integritat física. "Va ser una decisió tècnica, justificada i necessària", ha assegurat, i ha indicat que aquests agents van passar a protegir l'edifici des de dins per evitar una possible invasió i que intervenir a la plaça era perillós perquè hi havia molta gent en un espai que queda molt tancat.

Els grups de l'oposició han coincidit a criticar la manca de previsió del dispositiu de seguretat, tenint en compte que el dia anterior una concentració contra les mesures sanitàries ja havia acabat amb aldarulls importants al centre de Barcelona i que les protestes s'estaven estenent per diferents ciutats de l'Estat. Segons el govern municipal, però, res feia pensar que l'Ajuntament seria objectiu de la protesta i el fet que la marxa acabés a la plaça de Sant Miquel és un fet insòlit que no havia passat mai.

Batlle ha detallat que amb previsió de les protestes sí que es van retirar sacs de runa de les obres que s'estaven duent a terme a la plaça i que hi havia agents de la Guàrdia Urbana desplegats, tant a la plaça com en altres ubicacions on hi havia convocades mobilitzacions. El govern municipal ha detallat que ara hi ha una investigació per identificar els causants dels danys i que es va demanar la intervenció dels Mossos d'Esquadra en el moment en què a la plaça hi quedava poca gent per poder controlar el grup que causava destrosses. Batlle, que s'ha compromès a reunir-se demà amb els grups de l'oposició per analitzar la problemàtica a fons, ha detallat que el detonant de la protesta va ser que hi havia grups "que no s'identifiquen amb cap ideologia" que van buscar el conflicte.

Els grups de l'oposició han criticat que fallés la previsió i també els canvis aplicats durant el mandat passat al cos de la Guàrdia Urbana.