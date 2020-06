Bargalló demana a les escoles que actuïn com a "servei públic" per reobrir

L'endemà de la reobertura d'escoles –amb moltes limitacions– als territoris que ja estan en fase dos, el conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha defensat que de moment tot està anant com havien previst, amb pocs alumnes a les aules. "És un retorn gradual, progressiu, amb grups reduïts amb els alumnes que acaben etapes i tutories personalitzades", ha explicat en una entrevista a la Cadena SER. El conseller ha assegurat que el percentatge d'alumnes que vagin als centres no arribarà en cap cas al 50%: "Els que ho necessitin tindran el servei".

Sobre les reticències d'algunes direccions a reobrir les instal·lacions – sis centres no van obrir ahir dilluns per motius diversos–, Bargalló ha defensant que les mesures de seguretat per a l'obertura són les que marquen les autoritats sanitàries i que si s'hagués dit que hi anessin tots els alumnes a la vegada haurien de ser més estrictes. "Són correctes, perquè el distanciament és fàcil d'establir amb pocs alumnes", ha assegurat. El conseller entén, amb tot, la "temença" d'algunes direccions, però diu que el que s'ha fet és fer entendre que l'escola és un "servei públic" i que ha d'oferir la possibilitat d'anar-hi als alumnes que ho necessiten.

El conseller ha admès que el sistema de repartiment de dispositius als alumnes que en necessitaven per seguir el curs a distància ha tingut "dificultats logístiques per part de les empreses" i que, per això, algunes famílies no n'han rebut. Aquest és –ha dit– un dels factors que fan necessari reobrir les escoles: "No s'ha arribat a tothom que ho necessitava". Educació ha repartit 30.000 dispositius i els ajuntaments "uns quants milers" més però el conseller ha reconegut que no serà fins al setembre que se sabrà quina és la situació i necessitats de cadascú.

Sobre la possibilitat que les famílies que acompanyen els alumnes provoquin aglomeracions a les escoles, el conseller d'Educació ha defensat que ara no n'hi haurà perquè els centres han reobert amb pocs alumnes i que, de cara al setembre, sí que caldrà treballar per fer canvis en les franges d'entrada i sortida. Si abans es donava mitja hora, ara caldrà allargar aquestes estones, ha assegurat. Bargalló ha explicat que ja està abordant aquesta qüestió amb els alcaldes, perquè implicarà canvis en la mobilitat als municipis. Serà més fàcil, en canvi, als centres que tenen més d'un accés i que, per tant, podran repartir els alumnes per diferents portes.

Bargalló també s'ha referit al suport d'ERC a la pròrroga de l'estat d'alarma i a les tensions que això ha generat amb Junts per Catalunya. En una entrevista a la SER, ha assegurat que les tibantors queden fora de la taula de govern, on –ha dit– només es treballa per fer front a la pandèmia. Pel que fa a l'entesa entre el govern espanyol i ERC, ha assegurat que les dues parts "fan la seva feina", uns per buscar suports i els altres per tancar un acord, i ha remarcat que això és especialment importat en moments de crisi com l'actual.