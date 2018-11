Bargalló anuncia un procés participatiu per perfilar el decret de menjadors escolars

El conseller d’Ensenyament, Josep Bargalló, ha anunciat que la setmana vinent el Govern obrirà un espai de participació online perquè la comunitat educativa i els ajuntaments "puguin dir-hi la seva" abans que el decret de menjadors escolars sigui un avantprojecte. En una atenció a la premsa després d’una reunió a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Bargalló ha assegurat que entén "les preocupacions" manifestades per les AMPA sobre la nova regulació dels menjadors escolars, però ha afegit que no comparteix les vies de solucions plantejades fins ara. "Però les estem debatent", ha assegurat.

Paral·lelament, Bargalló ha convidat les associacions de pares i mares, els ajuntaments i les direccions de les escoles a fer les seves aportacions a través del portal web que entrarà en servei la setmana que ve. Davant el rebuig expressat per nombrosos municipis i per bona part de les famílies al nou decret de menjadors escolars, el conseller d’Ensenyament ha defensat la necessitat que aquest servei es reguli explícitament com a espai educatiu i que es revisi la contractació que es fa a cada centre per tal de complir la llei.

"El que ens preocupa és fer les coses correctes a nivell jurídic i preservar que les AMPA que gestionen els menjadors de manera directa es puguin mantenir amb un procediment adaptat a la llei de contractacions", ha remarcat. El nou decret de menjadors que està preparant el Govern per regular el servei estableix que el departament d’Ensenyament és el titular de la competència del servei de menjador a les escoles i els instituts públics. La contractació de l’empresa que se’n faci càrrec, però, es "desconcentrarà" en els titulars de les direccions territorials del departament, els quals, al seu torn, delegaran la decisió a les direccions dels centres, als consells comarcals o als ajuntaments.