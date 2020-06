El Bicing ja funciona amb el 69% de la seva activitat habitual

El Bicing, el servei de bicicleta compartida de Barcelona, ha recuperat de mica en mica la seva activitat. Des que va tornar a funcionar a finals d'abril, després d'haver estat inoperatiu un mes pel confinament, el nombre de trajectes ha anat a l'alça fins a arribar a gairebé 35.000 usos diaris, cosa que ja representa el 69% de la seva activitat habitual. Mentre el servei funciona a un nivell cada vegada més normal, també ha augmentat el nombre de nous abonats, que al maig s'ha duplicat respecte al ritme de creixement habitual. Des que es va reprendre el servei s'han donat d'alta 6.718 nous abonats.

Segons l'Ajuntament de Barcelona, des que el Bicing va tornar a funcionar, el nombre de trajectes ha passat de poc més de 3.000 usos diaris durant la primera setmana a prop de 35.000 actualment. El servei, a més, ha recuperat l'activitat amb 57 noves parades, que formen part de l'ampliació territorial a la ciutat. Pel que fa als nous abonats, el consistori diu que això "consolida la confiança dels usuaris" en el Bicing, "que contribueix significativament a la nova mobilitat" perquè és un transport "segur, saludable i sostenible que serveix per descongestionar el transport públic". El nombre d'abonats al servei és de 118.935.

Fa una setmana, quan Barcelona va entrar en la fase 1 de la desescalada, es va informar als usuaris que se sumarien 70 dies als seus abonaments per compensar les setmanes que el Bicing va estar aturat pel coronavirus. L'Ajuntament també remarca que durant aquest any la idea és que el servei hagi incorporat en total 97 noves parades, cosa que suposarà "reduir la diferència de cobertura territorial, afavorir al màxim la intermodalitat i reforçar les zones d'alta demanda".

El consistori recorda que, davant el covid-19, el Bicing apel·la els usuaris a no utilitzar-lo si s'ha tingut un diagnòstic positiu de coronavirus els últims 14 dies, si es manté algun símptoma o si s'està en contacte amb una persona diagnosticada. Per fer un bon ús del servei, també es demana portar mascareta i guants: en els cas dels guants, cal llençar-los un cop es deixa la bicicleta. També es requereix rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic o amb aigua i sabó abans i després de cada trajecte per evitar "un hipotètic contagi indirecte".