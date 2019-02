Bonpreu desencalla l’obertura a l’antic Urgell

L’antic cinema Urgell de Barcelona, que va projectar la seva última pel·lícula el 2013, comença la transformació que l’ha de convertir en un supermercat de la cadena Bonpreu, que es farà soterrat a l’espai que ocupava l’antiga platea, i un interior d’illa d’accés públic que cobrirà l’espai. Després de molts mesos de retards i especulacions, el projecte ja compta amb la llicència d’obres necessària, i els operaris, que fins ara només havien desmuntat l’antiga sala de cinema, han de tornar aquesta setmana a la feina. Han passat quatre anys des que el districte de l’Eixample va donar llum verda al projecte de transformació. De fet, les previsions apuntaven que el nou supermercat podria estar en funcionament a finals del 2017.

A la pràctica, però, no serà fins ara que començaran les obres per convertir l’antic cinema -que, amb 1.832 localitats, va ser el més gran de Barcelona- en un Bonpreu. El projecte va coincidir amb la tramitació del pla d’usos del barri de Sant Antoni, que es va aprovar definitivament abans de l’estiu, i que va deixar les obres en standby. L’empresa celebra ara que la transformació, que és una inversió 100% privada, s’hagi desencallat i hagi obtingut la llicència d’obres i espera tenir-la enllestida aquest 2019. És a dir, dos anys després de la data anunciada. Per a la cadena es tracta d’un “projecte emblemàtic” que, a més, comporta beneficis -en forma de zona verda- per als veïns.

L’operació suposa una inversió d’uns set milions d’euros per part de Bonpreu, que assumeix tant el cost del súper i l’aparcament com el de l’interior d’illa que s’hi projecta i que tindrà accés des del carrer Borrell. A l’estiu, Bonpreu tornava a veure encarada la situació, un cop aprovat ja el pla d’usos del barri, i aventurava que la inauguració es podria celebrar durant el primer trimestre d’aquest any. La realitat, però, ha sigut més lenta i les obres no han pogut començar fins ara.

El projecte va rebre la llum verda del districte de l’Eixample a principis del 2015, però no va ser fins a l’octubre del 2017 que es va aprovar el projecte d’urbanització necessari i, uns mesos després, el pla de reparcel·lació. Quedava pendent encara la tramitació de la llicència d’obres, que és el punt que ha fet que el projecte no hagi avançat fins ara i hagi provocat les crítiques dels veïns de la zona i la necessitat de fer-hi treballs de manteniment per evitar, per exemple, la proliferació de rates. De moment, només s’han pogut fer els treballs de desmuntatge de l’antiga sala, que va projectar Fast & Furious 6 en la seva última sessió.

Des del 2013, l’espai ha estat tancat, mentre el seu entorn, el barri de Sant Antoni, convertit en zona de moda i epicentre de l’expulsió de veïns, vivia grans canvis com ara la reinauguració del mercat o la posada en marxa de la segona superilla del govern d’Ada Colau.