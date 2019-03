Buch respon a Torrent per queixes de la CUP que els Mossos preserven "el degut respecte" als diputats

Després de l'actuació dels antiavalots dels Mossos d'Esquadra per protegir, el 4 de març, l'autobús antifeminista d'Hazte Oír a Barcelona, el president del Parlament, Roger Torrent, va enviar una carta al conseller d'Interior, Miquel Buch. En la seva intervenció els Mossos van desallotjar els manifestants que havien immobilitzat el vehicle, entre els quals hi havia dues diputades de la CUP. Aquesta formació es va queixar a través de la mesa del Parlament i va demanar traslladar a Buch aquest malestar. El 6 de març, Torrent va demanar a Buch que investigués i aclarís els fets sobre "el possible tracte inadequat" dels Mossos a diputats i diputades. En la carta, va exposar la seva "preocupació" pel seguit d'"incidents" amb agents de la policia catalana, sense mencionar cap cas en concret.

En la carta de resposta, a la qual ha tingut accés l'ARA, Buch recorda a Torrent que els Mossos, com estableixen els seus principis d'actuació, "han de tenir en tot moment un tracte correcte i acurat en les relacions amb els ciutadans". El conseller d'Interior assegura que tant els ciutadans, "en l'exercici dels seus drets", com els agents de la policia s'han d'"ajustar" a aquest tracte, "independentment de la posició institucional o professional dels interlocutors". Buch mostra el compromís de continuar treballant, des dels Mossos, per "garantir la seguretat, els drets i les llibertats públiques" dels seus "compatriotes, amb respecte escrupolós als principis deontològics que defineixen aquest servei públic". "Preservant el degut respecte institucional que mereixen les diputades i els diputats del Parlament", conclou el conseller.