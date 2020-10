El CAP del Gòtic demana créixer a l'edifici annex de Correus

L'edifici infrautilitzat de Correus a la Via Laietana se situa ara al focus de l'actualitat barcelonina. D'una banda, perquè la plataforma que reivindica la urgència de construir un nou CAP al Gòtic té clar que, basant-se en els informes que ha fet l'Ajuntament, l'edifici annex a Correus és l'únic emplaçament viable per treure l'ambulatori de l'actual bloqueig de manera prou ràpida. I, de l'altra, perquè l'associació Barcelona Tech City fa mesos que treballa amb la idea de convertir l'edifici de la Via Laietana en un nou hub tecnològic. Un projecte que, segons remarca l'entitat, no seria incompatible amb el del CAP i, asseguren, ara es troba en una primera fase d'acord institucional entre Patrimoni de l'Estat, que és propietari de l'immoble, l'Ajuntament de Barcelona i el Consorci de la Zona Franca, que haurien d'acordar la rehabilitació del macroedifici.

La plataforma CAP Gòtic Nou Ja s'ha posat en guàrdia arran de la possibilitat que una iniciativa privada, com la de Tech City, pugui entorpir el projecte del nou ambulatori. Veïns i professionals sanitaris demanen a les administracions competents –Ajuntament i conselleria de Salut– que facin costat a la reivindicació veïnal i negociïn amb l'Estat la cessió de l'edifici annex a Correus, al carrer Àngel Baixeras, per poder engegar de manera urgent les obres del nou CAP. L'actual, que ha quedat molt petit, té de manera provisional una carpa on s'atén tota l'activitat vinculada al covid i es preveu que, a partir de desembre, podrà fer aquesta atenció en mòduls prefabricats a la plaça de Joaquim Xirau. Arran de les necessitats que la pandèmia ha posat més en relleu, demanen no demorar més la decisió i començar les obres del nou CAP com més aviat millor: "És urgent prendre decisions".

📢 ACTUALITZACIÓ SOBRE L'EMPLAÇAMENT DEFINITIU DEL NOU CAP GÒTIC 🏥



(1/3) Després de reunir-nos amb l'Ajuntament i de presentar-nos els estudis tècnics, des de @CAPGoticNouJa manifestem que l'espai idoni per ubicar-hi el nou CAP és l'annex a Correus (c/d'Àngel Baixeras, 5). pic.twitter.com/tTtG1B7FBX — CAP Gòtic Nou Ja! (@CAPGoticNouJa) October 5, 2020

Recorden que l'equipament està pendent d'un nou emplaçament des del 2008 i defensen que, de tots els analitzats, el de Correus és l'únic que compleix els criteris de mides, accessibilitat i queda dins l'àrea d'influència del Gòtic. "Des del 2008 que esperem un solar, i trobar-ne un en una zona com el Barri Gòtic és molt difícil. Ara tenim una opció que és factible i que ens permetria tenir el nou CAP en un termini raonable", defensa Oriol Rebagliato, adjunt a la direcció, que lamenta l'actual situació de "bloqueig" i es confessa sorprès per la informació publicada al diari El País sobre la possibilitat que el projecte privat es pugui instal·lar a Correus.

L'Ajuntament assegura que es treballa amb el CatSalut en diferents alternatives per situar el CAP del Gòtic i que l'anàlisi de les opcions – que ha descartat possibilitats com l'Antiga Foneria de Canons, a la Rambla– encara no està tancada. Apunten, també, que des de la tinència d'Economia s'estan buscant des de fa mesos iniciatives que ajudin a diversificar l'activitat econòmica del barri, cosa que casaria amb el projecte de hub. "El Gòtic necessita les dues coses: el CAP i iniciatives econòmiques. Aquestes dues necessitats són compatibles i hi ha diversos espais al barri aptes per poder aconseguir els dos objectius", defensen.

L'associació Barcelona Tech City, que representa un miler d'empreses, defuig qualsevol polèmica pel xoc d'interessos. Confien que les administracions podran fer compatible l'impuls d'un hub tecnològic, "que crea valor i ocupació al barri", amb la millora dels equipaments socials i sanitaris.