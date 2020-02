CCOO denuncia que l'empresa de l'explosió de Tarragona vol fer un ERO temporal

CCOO ha denunciat que la direcció d'Iqoxe, l'empresa del complex petroquímic de Tarragona on fa un mes es va produir l'explosió que va deixar tres morts, vol dur a terme un expedient de regulació d'ocupació (ERO) temporal que suposarà enviar a l'atur els treballadors durant un període que no ha especificat. El sindicat ha explicat que la companyia va anunciar la proposta aquest dimecres als representants de la plantilla i que la seva intenció és que aquest expedient de regulació tiri endavant els pròxims dies. Però CCOO ja ha expressat el seu "ferm" rebuig a la mesura i ha criticat que l'empresa la plantegi "en un moment en què el volum d'activitat de la planta és màxim per posar-la en marxa com més aviat millor".

Segons el sindicat, Iqoxe vol "incrementar beneficis a costa de la plantilla". CCOO ha assegurat que actualment els treballadors de la planta "estan ocupats" en alguna activitat. I no només això, perquè el sindicat ha remarcat que entre 50 i 100 treballadors de companyies auxiliars també estan treballant ara mateix a l'empresa. Per això, el sindicat ha "exigit" a la direcció d'Iqoxe que "desisteixi" de la seva intenció de presentar l'ERO temporal.

En aquest sentit, l'organització ha recordat que fa només un mes, després de l'explosió, el conseller delegat de la companyia química va manifestar que es mantindria l'ocupació a la planta.