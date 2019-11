El poder judicial espanyol descarta que el Govern accedís als ordinadors dels jutges catalans aquest estiu

El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha tancat la investigació oberta al juliol per esbrinar si des del Govern s'havia intentat accedir als ordinadors dels jutges. Durant la primera quinzena de juliol, alguns magistrats que treballen a Catalunya van rebre missatges als ordinadors sobre la "vigència i aplicabilitat" de la instrucció 3/2018 de la secretaria d’Administració i Funció Pública, que regula l'ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC). Al final del missatge s'indicava la necessitat de "manifestar expressament" els termes de la instrucció. En el seu moment, el Govern ja va explicar que es tractava d'un error i que vetllaria perquè no es repetís més. Després de sis mesos, la investigació del poder judicial conclou el mateix i descarta qualsevol tipus de negligència o intromissió.

Inicialment l'organisme judicial considerava que aquest missatge que obligava a prémer "forçosament" una pestanya de confirmació de lectura per poder fer servir els dispositius podria servir per controlar i fer seguiment dels tribunals a través dels ordinadors. Després de la investigació, l'informe tècnic del Centre de Documentació Judicial (Cendoj) del Consell dona per bo l'argument de la Generalitat, que sempre havia dit que es tractava d'un text per al funcionariat que no implicava cap tipus d'intromissió, però que admetia que "no s'havia d'haver enviat mai als organismes judicials i fiscalies" de Catalunya, que no depenen orgànicament de la conselleria de Justícia. "Des de la Generalitat s'han pres les mesures convenients perquè no es torni a repetir una situació similar".

L'informe del Cendoj subratlla que l'enviament de l'avís "no implica que s'hagin produït accessos indeguts a la informació jurisdiccional, ja que els mitjans tècnics utilitzats per aquest procés es fan a través de la xarxa de comunicació des dels servidors d'usuaris als mateixos PC, i no existeix en aquest procés cap informació que pogués comprometre un possible accés indegut a dades jurisdiccionals", asseguren els tècnics, que conclouen que no ha existit cap tipus d'"irregularitat".