El director del CNI demana comparèixer al Congrés per aclarir els contactes amb l'imam de Ripoll

El director del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), Félix Sanz Roldán, ha demanat comparèixer al Congrés de Diputats per aclarir la relació entre el CNI i l'imam de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, el cervell de la cèl·lula jihadista que va atemptar a Barcelona i Cambrils el 17 d'agost. Roldán donarà explicacions a porta tancada a la comissió de despeses reservades, segons han confirmat fonts de l'executiu espanyol. La petició té lloc després que el CNI hagi admès que va tenir contactes amb l'imam de Ripoll quan estava empresonat a Castelló per un delicte de tràfic de drogues. L'imam de Ripoll es va estar al centre penitenciari entre el 2010 i el 2014, tot i que es desconeix encara si els serveis secrets espanyols hi van mantenir contacte durant tots quatre anys i si Es Satty va rebre cap remuneració a canvi.