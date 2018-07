Casaments amb origen i destí a la plaça Catalunya

Si el Zurich és el punt de trobada per excel·lència per quedar amb gent al centre de Barcelona, el Hard Rock Cafe que hi ha a la mateixa plaça Catalunya és un dels llocs més populars a l’hora de començar i acabar un casament amb servei d’autocars. O, com a mínim, de fer-hi una de les parades. Només cal treure-hi el nas una tarda de dissabte de juny, juliol o setembre -els mesos de màxima afluència de casaments a la ciutat- per veure-hi aglomeracions de gent ben vestida -amb contrastos en funció del nivell de gala de l’enllaç- fent esforços per identificar el seu grup. Personal amb cartells amb el nom dels nuvis, com si fossin professionals com els que recullen gent arribada a l’aeroport, guien els convidats perquè no s’equivoquin de casament i acabin, per sorpresa, on no els espera ningú.

Tampoc seria tan impensable, perquè en molts casos els convidats no s’han vist mai abans i es coneixen en el moment en què passa llista el responsable de garantir que l’autocar amb tots els invitats arribi a bon port. Tot i que també se succeeixen les escenes de retrobament -en una imatge que torna a recordar les arribades d’un aeroport- entre persones que fa temps que no es veuen. En temporada alta, en aquest punt de la ciutat hi poden arribar a coincidir tres autocars recollint convidats i fent equilibris per ocupar les dues places reservades per a aquests vehicles que hi ha a la plaça Catalunya, on també s’aturen autocars carregats de turistes.

Deu minuts gratuïts

Estacionar a plaça Catalunya durant un màxim de deu minuts és gratuït i, per això, l’Ajuntament no té un registre de quants casaments poden arribar a passar per aquest punt del centre de la ciutat. Però aquesta no és l’única ubicació de la ciutat que destaca per a aquest tipus d’activitats, també la plaça Francesc Macià és un punt habitual d’encotxament i desencotxament d’assistents a bodes o a comiats de solter, tot i que aquí no hi ha cap de les parades que permeten aturades gratuïtes de deu minuts. Així ho confirmen des d’empreses com Bodas de Cuento, especialitzada en l’organització d’enllaços, que situen en aquestes dues ubicacions els punts estrella de recollida habituals. Les companyies d’autocars que ofereixen desplaçaments per a casaments, però, adapten els seus serveis a les necessitats dels nuvis i s’avenen a recollir els convidats en els punts convinguts i a fer més d’una parada per posar-ho més fàcil. La plaça Catalunya és un bon lloc de trobada -sobretot a l’hora d’organitzar celebracions amb estrangers- perquè és cèntrica i perquè hi ha punts habilitats per a l’estacionament que no comporten cap cost per a la companyia. Al conjunt de la ciutat n’hi ha 18 més, identificats com a zona bus, que es reparteixen per àrees turístiques com la Sagrada Família -on sí que cal fer reserva per la gran afluència de gent- o el Parc Güell.

“Demanem puntualitat a tothom per evitar ocupar massa estona els espais i no provocar problemes de circulació”, expliquen des d’autocars Izaro, una de les companyies que ofereix aquest servei. Al consistori, tot i tenir constància de l’ús intensiu que fan els autocars de diferents serveis d’aquestes places, no li consten problemes de circulació derivats de l’activitat.

Segons l’INE, el mes de juliol és el de més afluència de bodes a la demarcació de Barcelona. L’any passat n’hi va haver 3.157 i els mesos de juny i setembre s’hi van acostar força. I algunes, segur, van tenir origen i destí al Zurich dels casaments.