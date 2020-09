Catalunya rep 337 milions d'euros per a educació i el sector avisa que són "insuficients"

Si tots els centres educatius de Catalunya baixessin les ràtios a 20 alumnes per classe, tal com el Govern ha recomanat a les escoles, es necessitarien 700 milions d'euros extra d'inversió, segons ha calculat el sindicat CCOO. Aquesta xifra és més del doble dels diners que el govern espanyol ha enviat precisament aquest dimecres a la Generalitat del fons covid perquè els destini a educació. Una quantia, doncs, "insuficient" per al sector. "Podrem millorar una miqueta, però no podrem arribar a les necessitats que tenim en aquests moments", ha alertat Manel Pulido, secretari general de la Federació d'Educació del sindicat.

Així, a Catalunya s'han adjudicat 337,4 milions d'euros i és la segona comunitat en rebre més diners per a educació dels 2.000 milions que es repartiran en total en els pròxims dies, només per darrere d'Andalusia, a qui n'hi tocaran gairebé 384. Catalunya ja va rebre 1.246 milions del fons covid al mes de juliol, associats sobretot al cost sanitari de la pandèmia. En total, es repartiran fins a 16.000 milions entre totes les comunitats: després del paquet educatiu, hi haurà un nou tram sanitari de 3.000 milions al novembre i un quart paquet amb 5.000 milions al desembre per compensar la reducció de l'activitat econòmica.

Falta per veure a què es destinaran aquests milions. D'entrada, CCOO lamenta que el ministeri d'Educació "no hagi liderat la resposta educativa" i hagi posat en mans de les comunitats una pluja de milions "sense garantir que vagin destinats a l'atenció de l'alumnat més vulnerable o la contractació de personal de suport". Per al sindicat, és imprescindible que el departament d'Educació escolti i dialogui amb la comunitat educativa per saber les urgències que cal solucionar ja. De fet, han criticat les "decisions unilaterals" del departament d'Educació durant tota la pandèmia.

També han demanat més recursos als centres el sindicat CGT, que reclama un pla general de reducció de ràtios amb dotació de recursos concrets per evitar la "massificació" als centres, i el col·lectiu Tornem a les Escoles. "És intolerable que les famílies assumeixin el sobrecost que tindran les hores d'acollida o les activitats extraescolars. Demanem a la conselleria que subvencioni immediatament les Afes o que dediqui una partida pressupostària perquè les escoles ho puguin cobrir", ha reclamat Montse Capdevila, una de les portaveus de la plataforma.

"Les escoles no tancaran fins que acabi el curs"

En tot cas, la mateixa plataforma s'ha mostrat satisfeta pel compromís que asseguren que han adquirit del departament d'Educació i Salut que els centres "no tancaran fins que acabi el curs". "No hi pot haver un tancament indiscriminat com va passar al març i ens han assegurat que això no tornarà a passar", ha confirmat Capdevila, després d'una reunió amb el conseller d'Educació, Josep Bargalló, i amb el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon. Segons ha indicat Capdevila, només es tancaran els grups estables que tinguin un positiu confirmat i l'únic que podria fer tancar els centres és un nou confinament total de la població.

En canvi, una altra plataforma de famílies ha fet una crida a no portar els nens i nenes a les escoles a partir del 14 de novembre. Des de l'Agrupació de Famílies per una Elecció Educativa Segura (AFEES) diuen que no ho fan "per por al contagi", sinó per iniciar una "revolta pedagògica" i un "canvi en la forma d'entendre la m/paternitat i l'educació en valors".