Cau el consum de drogues noves i creix la producció local de 'speed'

La facilitat per trobar drogues clàssiques "protegeix" els consumidors: com que al mercat és fàcil trobar les drogues tradicionals i preferides pels consumidors, aquests no experimenten tant amb noves substàncies ni amb drogues adulterades, que tenen més efectes secundaris i més riscos per a la salut perquè incrementen la potència. Aquesta és una de les conclusions de l'Informe del Servei d’Anàlisi de Substàncies de Catalunya d’Energy Control, que ha recollit i ha analitzat 2.428 mostres de diferents substàncies psicoactives a Catalunya entregades pels mateixos consumidors, que prefereixen les pures.

"Els consumidors sempre preferiran consumir les drogues clàssiques, de manera que en certa manera l'alta presència d'èxtasi o cànnabis al mercat és el que està protegint el mateix mercat i els consumidors de l'aparició de noves drogues", ha assenyalat Mireia Ventura, coordinadora de l'estudi. Els autors de l'informe han avisat del risc que hi ha quan l'usuari no sap quina adulteració té la droga: per exemple, en el cas de l'èxtasi, si la dosi està adulterada podria incrementar la potència fins a 10 vegades i això podria arribar a causar la mort per sobredosi.

L'informe conclou que en els últims dos anys el número de mostres d'èxtasis, amfetamina, cocaïna i LSD adulterades amb noves drogues ha estat molt més baixa que els anys anteriors (ha caigut un 69%). Això ha fet reduir també les alertes per substàncies potencialment tòxiques i en tot el 2018 es van reportar 14 noves drogues al sistema d'alerta nacional. Aquestes noves drogues són substàncies que es comercialitzen directament des dels laboratoris i sovint s'utilitzen per alterar les drogues tradicionals i fer-les més potents.

Segons l'estudi, la cocaïna ha deixat de ser la substància més adulterada i passa a ser-ho l''speed'. Gairebé la meitat de les mostres d'amfetamines analitzades estaven adulterades, amb la cafeïna com a adulterant més comú. Segons han explicat els responsables de l'estudi, al darrere d'aquest canvi hi ha probablement l'augment de la producció local de 'speed', ja que les mostres analitzades indiquen que han estat sintetitzades de manera "més barroera" que les que procedeixen de l'estranger.

Tot i això, és important matisar que aquest estudi no permet establir patrons generals perquè la mostra s'ha fet a partir de les dosis de consumidors voluntaris. El subdirector general de Drogodependències de la Generalitat de Catalunya, Joan Colom, ha explicat que és un fenomen que cal analitzar des de dues perspectives: d'una banda, és "una bona notícia" que caigui la taxa d'adulteració de drogues perquè això fa disminuir també els riscos per al consumidor, ja que les substàncies adulterades poden arribar a multiplicar per 10 o per 20 la potència d'una droga sense adulterar; però d'altra banda, "és una mala notícia" el fet que hi hagi més circulació de drogues al mercat i, per tant, segurament més consum.

Colom ha dit en tot cas que és "una utopia" pensar en una societat sense consumir i que és "més viable" assolir una societat "més crítica" en el consum. Per això ha subratllat el fet que els consumidors siguin conscients de les drogues que prenen. En aquest sentit ha dit que cal treballar per reduir els riscos de les substàncies (per això, dins la gravetat del tema, és positiu que caigui l'adulteració de les substàncies) i també per reduir el consum global. La coordinadora de l'estudi, Mireia Ventura, ha avisat que el focus se centrarà ara en vigilar l'aparició de drogues com els cannabinoides sintètics i els opiacis, que són molt perilloses.