Sou dels que consulteu el Dr. Google quan esteu malalts? El Clínic crea una web amb informació fiable sobre malalties

"Quan et diagnostiquen una malaltia, vols obtenir-ne informació, però on l'has de buscar? A Google et poden sortir coses que vés a saber qui les ha escrit". Tanit Tubau, a qui van diagnosticar la malaltia de Crohn als 9 anys, és una de les pacients que participa al web PortalCLÍNIC, que s'ha presentat aquest dimecres. Es tracta d'un portal creat per l'Hospital Clínic de Barcelona que té com a objectiu oferir informació sobre salut que sigui fiable, contrastada i inclou també la veu de pacients.

La web ofereix de moment una seixantena de continguts elaborats i avalats per 200 professionals mèdics i d'infermeria de l'Hospital Clínic sobre malalties, proves i consells de salut i s'ampliarà amb més informació en una segona fase, en què també es potenciarà la interacció amb els usuaris. "Volem donar llum als pacients que busquen missatges clars i que estiguin bastats en l'evidència científica", ha afirmat el director mèdic del Clínic, Antoni Castells.

Els impulsors del PortalCLÍNIC destaquen dades com el fet que el 60% dels espanyols busquen informació sobre salut a internet, però que només el 38% es refien dels resultats de la seva cerca. En canvi, el 92% confien en la informació que ofereixen els professionals sanitaris. Per donar resposta a aquesta demanda d'informació a la xarxa, l'Hospital Clínic de Barcelona, en col·laboració amb la Fundació BBVA, ha creat aquest portal que ofereix continguts fiables i entenedors i que també vol ser un contrapunt a les informacions que no es basen en evidències científiques, però que "es venen molt fàcilment, distorsionen i confonen els pacients", ha avisat Castells.



"Considerem que la informació contrastada ajuda en la salut", ha incidit el director general de l'Hospital Clínic de Barcelona, el doctor Josep Maria Campistol. El pacient informat redueix la incertesa, minimitza els efectes psicològics de les patologies, incorpora hàbits saludables i compleix millor els tractaments, fet que repercuteix en millors resultats de salut.

Un comitè de seguiment científic

Després de tres anys de preparació, la web s'ha presentat amb la "vocació de ser el portal de salut de referència a nivell mundial", ha afirmat Campistol. La web ha comptat durant els tres anys de preparació amb un pressupost d'1,4 MEUR aportats per la Fundació BBVA. En els propers dos anys, en què s'han d'ampliar els continguts, actualitzar-los i potenciar la interacció de la web, el projecte compta amb mig milió d'euros anuals. En la presentació, el president de la Fundació BBVA, Francisco González, ha celebrat la posada en marxa del que considera una "poderosa eina", acompanyat pel director de la Fundació, Rafael Pardo.



En el desenvolupament de PortalCLÍNIC hi han participat més de 200 professionals de l'Hospital Clínic de Barcelona que han elaborat els continguts. Un comitè de seguiment científic en valida l'edició final i la contrasta amb un comitè de pacients i familiars per assegurar-se que els continguts són comprensibles, ja que la meitat de les persones que recorren a internet a buscar informació sobre salut afirmen que no entenen allò que hi troben. En la selecció dels temes s'han tingut en compte criteris de prevalença, freqüència de consultes i coneixement per part dels professionals. Totes les informacions van firmades, ja que l'autoria dels professionals mèdics i d'infermeria de l'hospital són l'aval de la credibilitat dels continguts.



El portal ja inclou alguns elements d'interacció, com la possibilitat que l'usuari s'hi subscrigui per rebre alertes quan s'actualitza la informació d'un tema concret, però aquest és un àmbit que els impulsors del projecte esperen potenciar en la segona fase, amb, per exemple, trobades digitals en què professionals del Clínic respondran dubtes dels usuaris.

Experiències sinceres i humanes

Jordi Boltes, un altre pacient que participa al PortalCLÍNIC, destaca que és una "enorme oportunitat" que les persones que han rebut un diagnòstic "puguin llegir sobre la malaltia, com es tracta o la realitat dels pacients que l'han superada". "En el meu cas va ser una leucèmia i, malgrat el viatge difícil, estic molt content del tracte que vaig rebre dels doctors i com van ser de clars". "El primer que et diuen és que no tafanegis a internet per no atabalar-te. De leucèmies n'hi ha de molts tipus, els tractaments i evolucions són diferents", assenyala Boltes, sobre la necessitat d'obtenir informació. Aquest participant al PortalCLÍNIC explica que a la web expliquen amb "naturalitat, sinceritat i humanitat" les seves experiències i per això troba que el portal és també una oportunitat per "humanitzar" una malaltia.



Tanit Tubau assenyala que els pacients esperen missatges "clars, en un 'idioma' que es pugui entendre" i ressalta que pot ser "molt interessant i útil" rebre explicacions d'una malaltia per part de metges i de qui la pateix o l'ha patida. Tubau també destaca la informació sobre les proves: "Moltes vegades ens preguntem si una determinada prova fa mal i potser ho demanes a algú que ha tingut una experiència terrorífica i després no n'hi ha per tant". "Tenir informació clara per part de l'Hospital Clínic dona més tranquil·litat", ha afegit aquesta jove.