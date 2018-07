Colau retreu a Cs que demani condemnes de les protestes contra el turisme i no de l'agressió a Jordi Borràs

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, s'ha encarat a la cap de files de Cs a l'Ajuntament, Carina Mejías, en el debat sobre la turismofòbia al ple. Després que Mejías insistís en la necessitat de condemnar protestes com la que va protagonitzar Arran amb pots de fum i pancartes en un bus turístic, l'alcaldessa ha acusat Cs de voler "magnificar coses que no son violentes" –l'alcaldessa sí que ha rebutjat, però, aquest tipus d'accions– i en canvi de no referir-se a accions que ha dit que "sí que són violència", com l'agressió que va patir el fotoperiodista Jordi Borràs. El seu agressor ha resultat ser, a més, un inspector de la brigada d'informació de la Policia Nacional.

Segons Colau, el discurs de Cs "acaba creant turismofòbia on no n'hi havia". El ple ha aprovat avui, en aquesta línia, una proposició del PP que insta el govern a fer pedagogia sobre "la importància i els beneficis" del turisme per a Barcelona, i a promoure les accions legals "oportunes" contra els "atacs" al sector. I, per contra, la que presentava la CUP per, entre altres mesures, estudiar les externalitats negatives del turisme o revertir el tancament del Parc Güell no ha sumat prou suports.