Colau reclama des de l'ONU més recursos i competències per fer front a l'especulació immobiliària

Les dificultats per accedir a un habitatge són la segona preocupació dels barcelonins, segons el baròmetre municipal, només per darrere de l'encaix Catalunya-Espanya. En aquest context, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha reclamat aquest dilluns a les Nacions Unides que les grans ciutats tinguin més poder per protegir-se "de l'especulació", ara que les ciutats "estan en perill" i és "urgent" defensar el dret a l'habitatge.

Colau ha donat veu així a les grans ciutats del món, com a portaveu de la declaració 'Cities for housing', un acord signat per Nova York, Londres, Berlín, Madrid, París, Mont-real, Ciutat de Mèxic, Seül, Durban o Amsterdam, que reclama als estats competències i recursos contra la gentrificació. L'alcaldessa barcelonina ha presentat aquesta declaració en el marc del High-Level Political Forum on Sustainable Development, que se celebra aquests dies a la seu de les Nacions Unides, a Nova York.

Des d'aquest faristol ha reclamat que les grans capitals tinguin més atribucions jurídiques i fiscals per regular el mercat immobiliari i més inversions per millorar els parcs d'habitatge públic de lloguer. "L'especulació i el dret a l'habitatge són oposats, és impossible garantir-ne un si es permet l'altre", ha declarat Colau. L'alcaldessa ha posat sobre la taula que els ajuntaments tinguin eines per regular el mercat de lloguer, mecanismes que permetin captar plusvàlues de les operacions immobiliàries i mesures que combatin la precarietat residencial o la profusió d'habitatges buits.

El text recorda que els ajuntaments són les administracions "més properes" a la ciutadania, i que ara veuen amenaçada la seva equitat a causa de la falta de finançament nacional i estatal, la desregulació del mercat, el poder creixent de les companyies multinacionals i la creixent competència sobre una oferta immobiliària escassa.

En el seu discurs, Colau ha defensat en nom dels governs locals el dret de les persones a tenir un "accés efectiu a un habitatge adequat", però ha manifestat que hi ha fenòmens com l'especulació immobiliària, l'habitatge d'alt cost, una regulació inadequada, la segregació socioespacial, la inseguretat de la tinença, l'habitatge en condicions precàries, el sensellarisme, la dispersió urbana descontrolada o els creixements informals sense els equipaments o les infraestructures necessàries, que des del punt de vista de les grans metròpolis "posen en perill" el caràcter equitatiu i sostenible de les ciutats.

"De la mateixa manera que el canvi climàtic és una amenaça per al planeta, l'especulació amenaça la vida de les ciutats", ha afirmat l'alcaldessa de Barcelona, que ha focalitzat el debat de l'habitatge en l'àmbit dels drets humans. "Les ciutats ens ho juguem tot en l'accés a l'habitatge", ha sentenciat.

Entre altres propostes, Colau ha plantejat tenir més recursos per millorar els parcs d'habitatge públic de lloguer, més eines per coproduir alternatives residencials público-privades comunitàries i explorar models com les cooperatives d'habitatge, impulsar pràctiques urbanístiques que evitin la dependència del vehicle privat o potenciar les xarxes municipalistes.