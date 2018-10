Colau pacta amb Trias el contracte de la neteja amb contenidors intel·ligents

L'alcaldessa Ada Colau ja té aliats per a la que era una de les patates calentes de la recta final del mandat: el nou contracte de la neteja, que és, amb els números a la mà, el de més envergadura del consistori, i que ha d'entrar en vigor el novembre de l'any que ve. El PDECat ha anunciat avui que, després d'una negociació de mesos, ha arribat a un acord amb l'equip de l'alcaldessa, i que, en un "exercici de responsabilitat", donarà el seu 'sí' al plec de clàusules que s'ha presentat, el qual ha incorporat modificacions, com rebaixar el pes de l'oferta econòmica a l'hora de valorar les propostes -passa del 25% al 15%- o centrar els esforços en la incorporació de tecnologia als contenidors per permetre que, en un futur, es pugui recompensar amb bonificacions a qui millor recicla. Per això, han remarcat en roda de premsa que caldrà, també, clarificar als veïns quin és l'import que paguen en concepte de recollida de deixalles, ja que actualment està inclòs en l'IBI. També es preveu que els nous contenidors siguin més baixos per facilitar la visió entre qui estigui llençant-hi brossa i els cotxes.

"Un contracte d'aquesta importància no podia quedar al calaix", ha remarcat el cap de files del PDECat, Xavier Trias, que, per deixar clara la importància de l'entesa, ha comparegut acompanyat de l'aspirant a l'alcaldia, Neus Munté, i la regidora Francina Vila, que és qui ha portat el pes de la negociació. El contracte de la neteja i la recollida d'escombraries representa el 10% del conjunt del pressupost municipal -307 milions anuals- i serà vigent durant vuit anys amb l'opció de dos més de pròrroga. Els plecs de clàusules per convocar aquest concurs s'han aprovat sempre amb un ampli consens a l'Ajuntament. Colau té garantida, per ara, la majoria absoluta, amb els vots del PDECat, el PSC i del regidor no adscrit Gerard Ardanuy, que ja s'hi van posicionar a favor.

A l'hora de presentar l'acord, els representants del PDECat han posat èmfasi en el fet de valorar més l'oferta per la qualitat del servei que no pas pel preu -per evitar entrar en un "model de subhasta"-, perquè la ciutadania tingui més informació de com es fa la neteja i perquè el disseny dels contenidor sigui "més innovador". I en aquest "innovador" hi engloben des de fer-los més baixets perquè els cotxes puguin veure si hi ha algú llençant la brossa fins a incorporar sensors per tenir informació de com es recicla a la ciutat.

El plec de clàusules que el govern va presentar a l'abril - i que ha hagut de retirar dues vegades de l'ordre del dia del ple per no perdre la votació- preveu facilitar les coses per estendre el sistema de recollida porta a porta que ja s'està aplicant al barri de Sarrià en altres cascos antics, però deixa en mans de les empreses aspirants la concreció del com i l'on fer-ho. Pel que fa a la incorporació de sensors, el primer que han de permetre és saber quan estan plens els contenidors i, a mitjà termini, es treballarà per poder-los obrir amb una targeta que identifiqui els usuaris o posar xips a les bosses per poder saber qui les llença. Aquest control permetrà, a la llarga, premiar a qui millor recicli.

Un dels reptes que es persegueix és superar el límit del 36% de recollida selectiva que fa tems que marca el sostre a la ciutat. Es treballarà, per exemple, per millorar el contenidor marró i situar-lo, sempre que sigui possible, al costat dels tres de reciclatge i no al costat del de rebuig. També es preveu que tingui una boca diferent, que sigui més de la mida de les bosses de brossa orgànica. El contenidor groc, al seu torn, passarà a admetre tots els residus de plàstic i no només els que siguin envasos. El plec també busca donar més mecanismes de control al consistori sobre les empreses concessionàries de cara a evitar possibles irregularitats, com la de FCC, que presumptament inflava les dades de les escombraries recollides per obtenir més ingressos.

Negociació pressupostària

Trias també s'ha referit, durant la roda de premsa, a les converses que ha mantingut amb Colau per intentar aprovar els pressupostos municipals del 2019. Ha reiterat que l'alcaldessa li ha proposat que l'entesa també serveixi per aprovar els comptes de l'Estat i la Generalitat. "Jo li he dit que és necessari crear un bon clima", ha explicat, i ha remarcat que això vol dir que quan s'asseguin a parlar amb ells no ho facin definint-los com "els fastigosos del 3%".