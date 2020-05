EN DIRECTE | La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona consensuaran com es fa el desconfinament a la ciutat

El desconfinament de Barcelona es preveu "llarg" i "progressiu". Les dimensions de la ciutat i la seva densitat fan que la desecalada sigui més complicada que en altres punts del país, segons adverteix l'alcaldessa, Ada Colau, i és per això que el procés de retorn a la normalitat estarà gestionat conjuntament per l'Ajuntament i la Generalitat. Colau, i la consellera de Salut, Alba Vergés, han presentat aquesta tarda en roda de premsa la creacció d'una oficina de coordinació conjunta que tindrà per objectiu monitoritzar el desconfinament i impulsar les mesures perquè sigui possible.

les tres úniques regions sanitàries de Catalunya que comencin la primera fase del desconfinament a partir de dilluns que ve. Segons Salut, són els territoris que ara tenen un risc de rebrot baix del covid-19. En el cas de Barcelona, per contra, el risc es qualifica de moderat alt. Malgrat que tant Colau com Vergés han destacat la bona evolució dels indicadors de la panddèmia a la ciutat, també han fet una crida a la prudència, i l'alcaldessa ha avalat el retard en la desescalada a Barcelona.

Quan començarà, doncs, aquets procés? "No ens hem de tancar a cap data concreta [...] La data sortirà treballant conjuntament", ha dit Vergés, que ha evitat confirmar que la proposta al ministeri serà fruit d'un "acord" explícit amb l'Ajuntament. "En últim instància qui hem d'acabar fent propostes per passar de fase és la Generalitat, però la voluntat de treballar conjuntament ens porta sí o sí a arribar a aquestes propostes de forma conjunta", ha dit, afirmant que no preveu "grans discrepàncies"amb l''Ajuntament. Colau, de la seva banda, ha afirmat que la "voluntat" és de "consens" per fer els desconfinament de la "millor manera" possible i "com més aviat millor". Ha admès, això sí, que la competència per fer el seguiment dels indicadors i fer la proposta per canviar de fase és del Govern.

L'oficina que gestionarà aquest procés, que comptarà amb vuit membres de cada administració, es reunirà per primer cop aquesta mateixa tarda i s'anirà trobant de manera "freqüent". El primer punt a l'ordre del dia, ha explicat Vergés, serà avaluar la "situacio sanitària" a Barcelona, que ha descrit com a "bona". Colau ha afegit que també es començarà a a definir la regulació de l'espai públic, com són els parcs o les platges, que des d'aquest divendres estaran obertes per fer esport al matí.

Les activitats per a infants a l'estiu, una "prioritat"

L'alcaldessa també ha destacat com a "prioritària" la necessitat de fixar les condicions perquè els infants, especialment els més vulnerables, puguin fer activitats durant l'estiu, ja sigui en escoles o en equipaments públic. "Els nenes i nenes necessiten estar aire lliure i aquesta és una de les casuístiques per a la qual haurem d'abordar la millor resposta", ha dit. Vergés ha coincidit que és un dels temes a tractar a partir d'ara.

L'aixecament de mesures de restricció dependrà de l'evolució de la pandèmia a Barcelona i l'estrès del sistema sanitari a la ciutat. Colau ha volgut assenyalar que, si el 26 de març hi havia hagut 750 nous casos positius de covid-19, aquest dimecres van haver-ni 103, i que si el màxim de morts diàries era de 136 persones, aquest dimecres va ser de 29. Posant també xifres a l'optimisme, Vergés ha afegit que dels 15 hotels habilitats per atendre pacients de coronavirus només en funcionen vuit i que, en aquests moments, no hi ha cap pacient als pavellons habilitats com a hospitals de campanya. Encara ha apuntat que el 70% de les urgències que arriben als hospitals de la ciutat són de pacients no covid.

Les bones perspectives, però, no permeten encara accelerar la desescalada, tal com han coincidit alcaldessa i consellera. "Cal molta paciència i seguir amb la mateixa actitud de prudència i responsabilitat", ha dit Colau, detscant que sobretot cal evitar "aglomeracions" i "protegir els és vulnerables". L'oficina conjunta, amb tot, ha d'establir les bases per poder fer passes endavant i garantir que aquestes siguin "segures" i donin "garanties" a la gent, ha conclòs Vergés.